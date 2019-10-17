Март Хельме о министре финансов: это все-таки подвиг Геракла

«Обратил бы внимание и на то, что сделанное министром финансов в США, это нечто настолько большое, что здесь в Эстонии очень сложно представить», - сказал Хельме.

«Привлечь нам в помощь такого мамонта [США – ред.] с его возможностями, административными ресурсами, это же подвиг Геракла. У меня ощущение, что в Эстонии этого не поняли и начали морщить нос и ковырять, не является ли это нарушением Конституции», - продолжил Хельме, сославшись на сегодняшнюю публикацию Postimees.

«Извините, тот адвокат, который все это сказал, пусть прочтет и публикации Мартина Хельме, в которых тот четко говорит: все следственные действия проводятся согласно законам Эстонии и соответствующими эстонскими учреждениями. Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами! Это не означает, что мы даем американцам какие-то полномочия работать здесь и требовать какие-то, ну, все что угодно», - сказал Хельме.

Хельме хочет получить от банков компенсацию

Находящийся в США с рабочим визитом министр финансов Мартин Хельме выступил в начале этой недели с идеей о том, что Эстония могла бы посотрудничать с США, чтобы возбужденное штатами уголовное дело по факту отмывания денег привело к направлению гигантских штрафов в бюджет Эстонии. «Утром обсудил в одном международном адвокатском бюро, как сделать так, чтобы инициированное властями Америки расследование в связи с нарушением нашими банками правил по борьбе с отмыванием денег, которое с большой долей вероятности закончится гигантскими штрафами, прошло так, чтобы мы были постоянно задействованы в процессе и большая часть штрафов поступила бы в бюджет Эстонии», - написал Хельме во вторник в социальных сетях.

По словам министра финансов Мартина Хельме, самый большой ущерб был нанесен именно репутации и экономике Эстонии: «Мы говорим минимум о сотнях миллионов, возможно, что о миллиардах». Министр юстиции Райво Аэг согласился, что каждое государство должно стоять за свои интересы: «Если репутации Эстонии нанесен существенный ущерб и за это можно выставить требование, то мы должны это попробовать. В то же время важно, что идет следствие по уголовному делу, в рамках которого происходит сотрудничество с разными странами, в том числе с США».

Известный адвокат обеспокоен

«Очень надеюсь, что Эстония не торгует конституционными правами своих граждан. Если ведущееся ради денег сотрудничество означает передачу наших граждан и информации о них зарубежным правоохранительным органам вне справедливого расследования, в том числе договора о сотрудничестве по предоставлению правовой помощи, то обеспечена ли и каким образом презумпция невиновности для граждан, защита их чести и достоинства, право на справедливое правосудие и так далее?» - задал в социальных сетях вопрос известный адвокат Ханнес Валликиви.

Он добавил, что согласно Конституции, Эстония обязана защищать своих граждан и дома, и за границей (§ 13): «Не говоря о том, что целью наказания нарушителей закона, если они в этом деле есть, является не зарабатывание денег для страны, а принуждение к законопослушности». Валликиви добавил Postimees, что кроме вопросов о защите личных прав и этике наказательного права, важен и вопрос о суверенитете Эстонии: «Каждое уважающее себя государство должно расследовать совершенное на своей территории правонарушение само, при необходимости можно вести транграничное сотрудничество».