Март Хельме о министре финансов: это все-таки подвиг Геракла

На сегодняшней пресс-конференции правительства министр внутренних дел Март Хельме похвалил своего сына, министра финансов Мартин Хельме за то, что тот сделал в США, пишет Postimees.
«Обратил бы внимание и на то, что сделанное министром финансов в США, это нечто настолько большое, что здесь в Эстонии очень сложно представить», - сказал Хельме.
«Привлечь нам в помощь такого мамонта [США – ред.] с его возможностями, административными ресурсами, это же подвиг Геракла. У меня ощущение, что в Эстонии этого не поняли и начали морщить нос и ковырять, не является ли это нарушением Конституции», - продолжил Хельме, сославшись на сегодняшнюю публикацию Postimees.
«Извините, тот адвокат, который все это сказал, пусть прочтет и публикации Мартина Хельме, в которых тот четко говорит: все следственные действия проводятся согласно законам Эстонии и соответствующими эстонскими учреждениями. Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами! Это не означает, что мы даем американцам какие-то полномочия работать здесь и требовать какие-то, ну, все что угодно», - сказал Хельме.
Хельме хочет получить от банков компенсацию
Находящийся в США с рабочим визитом министр финансов Мартин Хельме выступил в начале этой недели с идеей о том, что Эстония могла бы посотрудничать с США, чтобы возбужденное штатами уголовное дело по факту отмывания денег привело к направлению гигантских штрафов в бюджет Эстонии. «Утром обсудил в одном международном адвокатском бюро, как сделать так, чтобы инициированное властями Америки расследование в связи с нарушением нашими банками правил по борьбе с отмыванием денег, которое с большой долей вероятности закончится гигантскими штрафами, прошло так, чтобы мы были постоянно задействованы в процессе и большая часть штрафов поступила бы в бюджет Эстонии», - написал Хельме во вторник в социальных сетях.
По словам министра финансов Мартина Хельме, самый большой ущерб был нанесен именно репутации и экономике Эстонии: «Мы говорим минимум о сотнях миллионов, возможно, что о миллиардах». Министр юстиции Райво Аэг согласился, что каждое государство должно стоять за свои интересы: «Если репутации Эстонии нанесен существенный ущерб и за это можно выставить требование, то мы должны это попробовать. В то же время важно, что идет следствие по уголовному делу, в рамках которого происходит сотрудничество с разными странами, в том числе с США».
Известный адвокат обеспокоен
«Очень надеюсь, что Эстония не торгует конституционными правами своих граждан. Если ведущееся ради денег сотрудничество означает передачу наших граждан и информации о них зарубежным правоохранительным органам вне справедливого расследования, в том числе договора о сотрудничестве по предоставлению правовой помощи, то обеспечена ли и каким образом презумпция невиновности для граждан, защита их чести и достоинства, право на справедливое правосудие и так далее?» - задал в социальных сетях вопрос известный адвокат Ханнес Валликиви.
Он добавил, что согласно Конституции, Эстония обязана защищать своих граждан и дома, и за границей (§ 13): «Не говоря о том, что целью наказания нарушителей закона, если они в этом деле есть, является не зарабатывание денег для страны, а принуждение к законопослушности». Валликиви добавил Postimees, что кроме вопросов о защите личных прав и этике наказательного права, важен и вопрос о суверенитете Эстонии: «Каждое уважающее себя государство должно расследовать совершенное на своей территории правонарушение само, при необходимости можно вести транграничное сотрудничество».
Чрезвычайный случай
Уже есть пример расследования уголовного дела, в котором Эстония сотрудничала с властями США и получила за это финансовую поддержку. В 2017 году США отдали Эстонии около 790 000 долларов из конфискованного у гражданина Эстонии имущества, которого осудили за киберпреступления, принесших ему 18,6 миллиона евро.
Речь идет о масштабной схеме киберпреступлений, расследование которых одновременно велись в Эстонии и в США. Деятельность распределялась так, что в США совершали киберпреступления, а это означает предпреступления в отмывании денег, а в Эстонии деньги отмывали в крупных масштабах в составе преступного сообщества. Как объяснило Министерство юстиции, тогда страна получила деньги на основании части третьей 17 статьи нового договора о предоставлении правовой помощи.
В нем сказано, что сторона договора, в распоряжении которой оказался полученный в результате направонарушения доход или средства совершения преступления, поступает с ним согласно своим законам. Стороны договора могут перевести все или часть этого имущества, или доход, полученный от его продажи, другой стороне договора по законам и на условиях, которые у него есть. В то же время приведенный Мартином Хельме пример не является уголовным производством, помощи просят в административном порядке, чего, по словам специалистов, раньше не делали.