Режиссеры-дебютанты PÖFF представили фильмы на острые темы

На звание лучшего дебюта в номинации First Feature претендует 18 игровых фильмов, в том числе девять мировых, восемь международных и одна европейская премьера. В конкурсной программе представлены десять кинолент из Европы, три из Азии и пять из Америки. Впервые в программу вошли фильмы из Ирландии и Боливии.

«На мой взгляд, в этом году нам удалось составить самую сильную за последние годы конкурсную программу дебютов», – сказала директор PÖFF Тийна Локк.

Наряду с психологической, исторической и криминальной драмой представлены и черная комедия уругвайского режиссера Матиаса Ганзи «Смерть собаки», трагикомедия иранского режиссера Соруша Сехата «Потанцуй со мной» и, например, фантастический фильм Кори Сантилли «Люди в ночи». Присутствует и интересное смешение жанров: «Супернова» польского режиссёра Бартоша Крухлика снята на грани драмы, фильма-катастрофы и триллера, в то время как в своей работе «Тьма» итальянский режиссер Эмануала Росси смогла совместить элементы семейной драмы, фантастики, триллера и фильма ужасов.

Самой молодой из конкурсантов стала 27-летняя Кунлин Ванг («Скрытые»), старше остальных 53-летний иранский дебютант Соруш Сехат («Потанцуй со мной»). Наиболее известный из режиссеров хорват Юре Павлович, чья киноработа «Пикник» была удостоена приза Европейской киноакадемии за лучший короткометражный фильм в 2016 году.

Польский фильм «Супернова» был удостоен признания на родине, получив приз за лучший дебют на Гдыньском кинофестивале, а иранская кинокартина «Потанцуй со мной» получила премию за лучшую режиссерскую работу на кинофестивале «Фаджр».

Вне конкурсной программы будет показана историческая драма режиссера из Южной Кореи Чо Чхоль-хёна «Язык нации», которая повествует о том, как в 15 веке Корея обрела свою письменность благодаря усилиям короля Седжона.

С четверга, 17 октября, билеты на сеансы программы First Feature могут приобрести участники программы «Волчья стая» (Hundikari). С пятницы билеты поступят в продажу для всех желающих. До 10 ноября все билеты кинофестиваля можно будет приобрести по выгодной цене 5 евро.

В этом году кинофестиваль «Темные ночи» пройдёт с 15 ноября по 1 декабря.

Подробнее о фильмах:

«Супернова» (Польша)

Supernova

Режиссер: Бартош Крухлик

Три человека, одно место и одно событие, которое изменит жизнь каждого из них. Универсальная и реалистичная история, в которой рассказывается о нескольких часах жизни сельской общины. Фильм показывает состояние человека в пограничной ситуации и ставит вопросы о природе случайности и судьбы... Кровавая история, граничащая между драмой, триллером и фильма-катастрофы. Лучший дебют на польском национальном кинофестивале в Гдыне.

«В тишине» (Венгрия)

Szép csendben

Режиссер: Золтан Наги

Действие происходит в глубинке современной Венгрии. Молодому скрипачу Давиду кажется, что 60-летний дирижер преследует недавно присоединившуюся к оркестру 14-летнюю Нору. Это правда или впечатлительность молодого человека? Актуальная тема, по молодежному яркий и мощный подход.

«Скрытые» (США, Китай)

Obscure

Режиссер: Кунлин Ванг

Очень неудобная история о взрослении. Сексуальность мальчика-подростка просыпается, когда он обнаруживает, что отец использует его сестру. Фильм снят практически без слов, с большим психологическим напряжением. Однако его можно воспринимать и как эссе о гендерном поведении, воплощенное в художественной форме.

«Завтра мы будем свободны» (Германия)

Morgen Sind Wir Frei

Режиссер: Хоссейн Пурсейфи

Иран, 1979. Государство сотрясает революция, шах свергнут. Возвращающиеся на родину диссиденты надеются построить свободное общество, однако вскоре они осознают, что на их глазах рождается фанатичное исламистское государство и до равноправия ему очень далеко. Историческая драма, в которой мастерски отображены все сложности выбора в переломные времена.

«Потанцуй со мной» (Иран)

Jahan, Ba Man Beraghs

Режиссер: Соруш Сехат

Старые друзья воссоединяются на дне рождения Джахангира. Все узнают о его неизлечимой болезни, что ведет к неизбежной конфронтации с нынешней ситуацией и с прошлым… Несмотря на стучащуюся в дверь смерть, в компании происходит серия противоречий и примирений. Картина, восхваляющая дружбу и любовь. Фильм был удостоен премии за лучшую режиссерскую работу на международном кинофестивале «Фаджр» (Иран).

«Тьма» (Италия)

Buio

Режиссер: Эмануэла Росси

Семнадцатилетняя Стелла живет с отцом и двумя младшими сестрами Луче и Арией в отрезанном от остального мира доме с тяжелыми решетчатыми окнами. Отец – единственный, кому позволяется выходить из дома, так как, по его словам, произошла природная катастрофа и находиться снаружи опасно. Но что-то в истории отца и Стеллы не стыкуется. Интересное смешение жанров на грани семейной драмы, фантастики, триллера и фильма ужасов.

«Застыв в движении» (Германия)

Stillstehen

Режиссер: Элиза Мишто

Две молодые женщины с абсолютно разными подходами к жизни встречаются в клинике для душевно больных и устраивают бунт, отказываясь делать то, что все вокруг делают, то есть действовать. Острый и яркий портрет современного поколения с его подсознательными чувствами, который заставляет сопереживать героям, даже если мы не разделяем их взгляды. Фильм сопровождают произведения от сенсации электронной музыки – Саши Ринга (Apparat).

«Истории из каштанового леса» (Словения, Италия)

Zgodbe iz kostanjevih gozdov

Режиссёр: Грегор Бозич

Случайная встреча двух одиноких людей – овдовевшего столяра Марио и молодой продавщицы каштанов Марты – приводит к созданию сказочных историй об исчезновении маленькой коммуны на границе бывшей Югославии и Италии. Поэтическая дань уважения особенной культуре Венецианской Словении. Впечатляющий дебют.

«Мики Финки» (Ирландия)

Finky

Режиссер: Датай Кин

Мики Финки – музыкант и актер кукольного театра, который хочет сбежать от своего прошлого. После кражи крупной суммы денег на пути в Шотландию с Финки происходит несчастный случай, который приковывает его к инвалидной коляске. Достигнув абсолютного дна, он получает шанс на спасение, когда жестокий авангардистский цирк Carnival Chaotica принимает его в свою труппу. Это нетривиальная мистическая драма, являющая собой празднование жизни и смерти, любви и преобразующей силы искусства.

«Мать» (Хорватия, Франция, Сербия, Босния и Герцеговина).

Mater

Режиссер: Юре Павлович

Ясна возвращается в дом своего детства, чтобы позаботиться о своей умирающей матери. Однако снова появляются тени прошлого, от которых Ясна пыталась избавиться после ухода из дома. Психологически напряженная история двух ставших друг другу чужими женщин, которые тем не менее не могут друг без друга. Очень особенная работа с камерой. Предыдущий фильм Юре Павловича «Пикник» получил премию Европейской киноакадемии за лучший короткометражный фильм в 2016 году.

«Искатель» (Бразилия)

О Buscador

Режиссер: Бернардо Баррето

Праздник в семье высшего класса в честь дня отца, превратился в настоящий кошмар. По истечении четырех лет Изабелла навещает своих родителей, чтобы представить им своего избранника, вольномыслящего Джованни. Сатирическая драма практически полностью снята под одной крышей и одним длинным кадром, – результат вызывает чувство клаустрофобии.

«Ограбленный» (Великобритания)

Looted

Режиссер: Рене Панневис

Роб живет двойной жизнью: днем он ходит « на работу», которая заключается в угоне машин, а вечером ухаживает за умирающим отцом. Но карточный дом рискует вот-вот рухнуть, когда очередная попытка угона идет не по плану. Драма с элементами криминального фильма, приближающаяся к суровому британскому социальному реализму с новой и удивительной точки зрения, привносящая в него лиризм.

«Пепел и прах» (Южная Корея)

Dust and Ashes

Режиссер: Пак Хи-гвон

Хэ Су находит дома тело своей матери. Однако все не совсем так, как обычно происходит в подобных случаях: кажется, дочь что-то скрывает. Даже проводы в последний путь проходят в секрете. Это нежная и чувственная буддийская драма, которая раскрывает свою тайну постепенно, словно разговаривая между строк. Фильм, который затрагивает чувства, не манипулируя ими.

«Фланер» (Индия)

Lorni – The Flaneur

Режиссер: Ваньфранг К. Дингдох

Не самого проворного, но точно очень любопытного частного детектива попросили расследовать исчезновение предметов, представляющих большую культурную ценность. Слоняясь по узким улочкам Шиллонга, он обнаруживает что-то еще. Криминальная драма в стиле нуар, которую вы не ожидаете от Индии. Однако это также дань местной культуре хаси, существующей в отдалённых уголках северо-востока Индии. В главной роли Адиль Хуссейн, который известен по фильму «Жизнь Пи».

«Смерть собаки» (Уругвай, Франция, Аргентина)

La Muerte de un perro

Режиссер: Матиас Ганц

Жизнь мещанской супружеской пары идет под откос, когда Сильвия выходит на пенсию и в ветеринарной клинике, где работает Марио, внезапно умирает собака. Вскоре паранойя перерастает в насилие, а насилие в конце концов становится бессмыслицей. Стильная черная комедия.

«Люди в ночи» (США)

Saul at Night

Режиссер: Кори Сантилли

Во имя более эффективного общества во всем мире установлен обязательный режим сна. Отдельные аутсайдеры, которые спят днем и работают ночью, должны изобрести способы общения с близкими. Научно-фантастический фильм о необходимости человеческого контакта.

«Названия цветов» (Боливия, Катар, США, Канада)

Los Nombres de las Flores

Режиссёр: Бахман Тавооси

Пожилая женщина регулярно посещает школу, где казнили Че Гевару, и рассказывает туристам, как она передала суп известному революционеру, который в ответ посвятил ей стихотворение. В преддверии празднования 50-летия со дня смерти Че Гевары местная власть решает выяснить, правдива ли эта история. Потрясающе красивый фильм о крайне бедных людях, для которых Че Гевара является одновременно легендой и источником дохода.

«Исаак» (Литва – Польша)

Izaokas

Режиссёр: Юргис Матулевичюс

Примечательно, что Литва набралась мужества рассмотреть не самые удобные события в истории страны. В 1941 году с приходом нацистов литовцы убивают еврейское население. Андриюс убивает своего соседа еврейского происхождения Исаака. Спустя десятилетия его мучают угрызения совести. Многослойная психологическая драма, в которой присутствует напряжение, свойственное триллеру. В фильме раскрываются темы репрессивной системы и страха, который приводит к поддержке режима.