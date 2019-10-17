Фото: в Пасила за 1,2 млрд евро открыли гигантский торговый центр
В четверг, 17 октября, в Хельсинки в районе Пасила распахнул свои двери новый торговый центр Tripla, сообщает Yle.
На открытие нового торгового центра пришло 142 000 человек, сообщает Postimees.
Строительство здания обошлось в 1,2 млрд евро. В Tripla находятся около 250 магазинов, ресторанов и прочих развлечений. Также там находятся парковочный дом, конторы предприятий, отель и квартиры.
Пока открыт только торговый центр и обновленная железнодорожная станция Пасила. Все остальные части комплекса будут готовы к августу следующего года.
Это один из крупнейших торговых центров в Северных странах. Общая площадь составляет 183 квадратных метра.
Первый посетитель занял очередь уже в полвторого ночи, чтобы попасть в новый ТЦ. Юноша по имени Ян Микаел поделился с журналистами, что страдал бессонницей и решил воспользоваться ситуацией, чтобы в числе первых попасть в Tripla и получить обещанные подарки и скидки.
Гигантская Tripla входит в топ-тройку крупнейших ТЦ Финляндии. Теперь это ближайший торговый центра для более чем 100 000 пассажиров общественного транспорта, ежедневно проезжающих через Пасила. На данный момент только железнодорожной станцией пользуется более 50 000 пассажиров в день, и ожидается, что к 2035 году это число увеличится вдвое.