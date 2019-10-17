Фото: в Пасила за 1,2 млрд евро открыли гигантский торговый центр

На открытие нового торгового центра пришло 142 000 человек, сообщает Postimees.

Строительство здания обошлось в 1,2 млрд евро. В Tripla находятся около 250 магазинов, ресторанов и прочих развлечений. Также там находятся парковочный дом, конторы предприятий, отель и квартиры.

Пока открыт только торговый центр и обновленная железнодорожная станция Пасила. Все остальные части комплекса будут готовы к августу следующего года.

Это один из крупнейших торговых центров в Северных странах. Общая площадь составляет 183 квадратных метра.

Вид на т/ц за несколько месяцев до открытия. ФОТО: Tripla/Facebook

Первый посетитель занял очередь уже в полвторого ночи, чтобы попасть в новый ТЦ. Юноша по имени Ян Микаел поделился с журналистами, что страдал бессонницей и решил воспользоваться ситуацией, чтобы в числе первых попасть в Tripla и получить обещанные подарки и скидки.

Проект т/ц. ФОТО: Tripla/Facebook