В Эстонии стартует фестиваль "Золотая маска": узнайте, в чем заключается уникальная особенность эстонской театральной публики!

В ней приняли участие министр культуры Эстонии Тынис Лукас, председатель посол России в Эстонии Александр Петров, генеральный директор Фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина (Москва), руководитель Фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» Светлана Янчек, представитель главного спонсора фестиваля – директор по коммуникациям BLRT Grupp Карина Конд, генеральный директор Санкт-петербургского Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф и художественный руководитель Будапештского Театра оперетты и мюзикла Миклош Габор Кереньи.

"Это очень значительное событие в культурной жизни Эстонии", - отметил министр культуры Лукас, признав, что уровень фестиваля остается стабильно высоким на протяжении многих лет.

Посол РФ в Эстонии Александр Петров и министр культуры Тынис Лукас ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Посол РФ в Эстонии Александр Петров вспомнил, что прибыл в Таллинн ровно четыре года назад, и его самые первые впечатления об эстонской земле связаны как раз с фестивалем "Золотая Маска 2015".

"Это были сильные впечатления, и я очень рад тому, что они сохраняются до сих пор", - сказал Петров. Он выразил уверенность в том, что нынешний 15-летний юбилей - не последняя круглая дата в судьбе этого фестиваля. "Он будет только набирать обороты, привлекая еще больше внимания и еще больше зрителей", - предсказал посол.

Генеральный директор Премии и Фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина отметила, что организаторы стараются радовать эстонского театрального зрителя, привозя сюда спектакли на все вкусы. "Программу отбирают эксперты - критики, искусствоведы, и каждый раз мы делаем так, чтобы прогпрамма была самой разнообразной", - сказала она.

Мария Ревякина ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

"Наши артисты знают Эстонию, мы видим, как люди воспринимают театральное искусство, мы видим, как оно объединяет", - добавила Ревякина.

Генеральный директор Театра Музыкальной комедии Юрий Шварцкопф также указал, что театр имеет давние связи с Эстонией: так, фильм "Мистер Икс", в котором главную роль сыграл Георг Отс, снял режиссер театра Юлий Хмельницкий на базе поставленного в этом же театре спектакля. "Мы безумно чтим Георга Отса, любим Эстонию, и нам приятно, что нас пригласили принять участие в фестивале", - сказал Шварцкопф, выразив надежду, что привезенный в этом году театром спектакль "Канкан" будет принят местной публикой тепло.

Юрий Шварцкопф ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

"Эстонский зритель не с первых моментов вступает в контакт, но в конце концов скандинавская холодность забывается, и все встает на свои места", - с улыбкой охарактеризовал Шварцкопф особенности эстонской театральной публики.

Постановщик мюзикла "Канкан", венгр Миклош Габор Кереньи в интервью Rus.Postimees сказал, что по своему опыту работу в большом количестве разных стран он давно пришел к выводу, что хотя менталитеты людей немного отличаются по географическому признаку, у них все равно много общего, а когда обсуждаются такие вопросы как свобода, любовь и деньги, во всем мире на них реагируют одинаково.

Миклош Габор Кереньи ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Говоря об отличительных чертах эстонской публики, которой, к слову, предстоит познакомиться уже с третьей работой венгерского режиссера, Кереньи отметил, что работает с очень сильными и впечатляющими внешними эффектами. "В Таллинне я всегда чувствовал, что реакция на них и зрительское внимание оказывались даже сильнее, чем в других местах.

"Чувства по-настоящему появляются только, когда есть понимание,того о чем идет речь в спектакле. Всегда большой вопрос: где пролегает путь к зрительскому принятию спектакля? У меня сложилось ощущение, что эстонцы в своих мыслях, по своей философии стоят где-то на одну ступень выше, чем другие зрители, которые оценивали мои работы".

Действие красочного мюзикла "Канкан" на музыку американского композитора Коула Портера происходит в Париже на закате XIX века. В России спектакль удостоился благожелательных отзывов: помимо красочности и динамичности представление еще и не лишено юмора и вызывает в зале "фонтаны смеха".