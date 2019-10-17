Коррупция и иск в два миллиона евро: Таллинн обратился в полицию в связи с проблемами в TLT

"На предприятии за последний год для снижения коррупционных рисков произведено немало изменений, начиная от тендеров и вплоть до системы документации. Однако итоги внутреннего контроля показывают, что, несмотря на нововведения, не все сделки и складской учет прозрачны, остается место для подозрений, проверка которых выходит за рамки компетенции как предприятия, так и Таллинской городской управы", - заявил Калле Кландорф, обсудивший итоги внутренней проверки с председателем правления АО "Таллинский городской транспорт" Денисом Бородичем. Дальнейшие решения теперь зависят от оценки результатов внутреннего контроля полицией.

"Мы, помня о печальном опыте, не хотим повторения случаев коррупции на нашем предприятии, поэтому поддерживаем оценку ситуации полицией", - сказал Бородич.

Он отметил, что принятые за последнее время меры уже дали положительные результаты: "Так, расход запасных частей после того, как система стала более прозрачной, при том же объеме работ уменьшился на треть. Мы обновили в значительной части персонал, сотрудничаем с правоохранительными органами, в случаях возникновения подозрений обращаемся в полицию с извещением о преступлении. Так, в августе прошлого года мы представили такое извещение относительно бывшего директора по административной части Тойво Моораста, после чего было возбуждено уголовное дело".

АО "Таллинский городской транспорт" выставило в октябре бывшим работникам, в отношении которых возбуждены уголовные дела, иск на 1,9 миллиона евро.

Кландорф сообщил, что для профилактики коррупции городские предприятия отныне будут подвергаться централизованному аудиту: "В городской организации терпимость к коррупции нулевая. От нас ждут честности и прозрачности, и мы будем очень серьезно реагировать на малейшее же подозрение в коррупции, сразу обращаясь в полицию".