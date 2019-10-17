Борьба со смертельной бактерией в продукции: эстонский производитель пошел на крайние меры

Срок хранения сокращается с 10 декабря 2019 года. Переходный период необходим в связи с договорами, которые требуют уведомления клиентов о подобных изменениях не менее, чем за один месяц. Компания M.V.Wool уже начала сообщать об изменениях предприятиям розничной торговли.

«Мы хотим докопаться до корня проблемы и полностью исключить возможность появления бактерии листерии на производстве и в продукции. Для обеспечения безопасности продуктов питания мы тесно сотрудничаем с Ветеринарно-пищевым департаментом. Мы нашли решения, которые в интересах всех сторон, и позволяют потребителям быть уверенными в том, что продукты M.V.Wool натуральны, безопасны и в них нет бактерии листерии», - сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Сегодня компания M.V.Wool AS начала проводить полную дезинфекцию и стерилизацию на своем заводе в Харку, в ходе которой на два дня производство приостановлено. Цель данной меры – исключить появления бактерии листерии в производственных помещениях и на рабочих поверхностях, хотя с июля 2019 года листерия не была обнаружена ни в одной из взятых проб. Это позволяет заключить, что бактерию на предприятии удалось искоренить.

Ветевоол добавил, что стерилизация проходит как в отделе филирования, где проблема листерии вообще никогда не стояла, так и в отделе нарезки, где бактерия была обнаружена до 1 июля 2019 года.

С 1 июля 2019 года на производстве бактерия листерии обнаружена не была – ни в одной из 201 пробы, взятой Ветеринарно-пищевым департаментом и компанией M.V.Wool в рамках собственного контроля. 63 пробы с рабочих поверхностей, взятые в октябре, также не содержали листерии. Несмотря на это, предприятие еще раз проводит на производстве полную очистку, чтобы совершенно исключить появление генотипа ST1247.