Лейтенант Марко Мей - об учениях резервистов: батальон в боевой готовности

Это был первый раз, когда в течение нескольких дней подряд несколько подразделений вызывались для проведения дополнительных учений. Из Раади прибывших на учения отправили в Луунья, где резервисты получили снаряжение.

По словам лейтенанта Марко Мея, в четверг в первой половине дня Сил обороны были передислоцированы на центральный полигон в Тапа. К этому времени была достигнута боевая готовность подразделения, сформированного за счет прибывших на место резервистов, и боевая единица была готова отправляться на учения.

По словам Мея, количество резервистов, прибывших на неожиданные учения, можно считать очень хорошим, так как в четверг утром присутствовали более половины вызванных. «Мы сможем говорить о точных цифрах после учений, поскольку пока резервисты все еще прибывают», - добавил Мей.

«Сейчас все очень хорошо, цель достигнута, батальон готов к бою», - отметил он.

В Тапа резервисты получат дополнительную выучку, потренируются в обращении с оружием, проведут стрелковые упражнения и освоят тактическую подготовку.

Получившие приглашение смогут присоединиться к учениям до тех пор, пока они продолжаются, то есть до воскресенья. По словам Мея, объяснения неприбывших будут рассмотрены после учений. За неявку может быть наложен штраф в размере до 1200 евро.