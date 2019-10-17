Лейтенант Марко Мей - об учениях резервистов: батальон в боевой готовности
Правительство Эстонии во вторник решило призвать дополнительные резервы на учебные сборы. Так, в среду еще 1467 резервистам было приказано незамедлительно явиться на место встречи на улице Раатусе в Тарту, пишет Tartu Postimees.
Это был первый раз, когда в течение нескольких дней подряд несколько подразделений вызывались для проведения дополнительных учений. Из Раади прибывших на учения отправили в Луунья, где резервисты получили снаряжение.
По словам лейтенанта Марко Мея, в четверг в первой половине дня Сил обороны были передислоцированы на центральный полигон в Тапа. К этому времени была достигнута боевая готовность подразделения, сформированного за счет прибывших на место резервистов, и боевая единица была готова отправляться на учения.
По словам Мея, количество резервистов, прибывших на неожиданные учения, можно считать очень хорошим, так как в четверг утром присутствовали более половины вызванных. «Мы сможем говорить о точных цифрах после учений, поскольку пока резервисты все еще прибывают», - добавил Мей.
«Сейчас все очень хорошо, цель достигнута, батальон готов к бою», - отметил он.
В Тапа резервисты получат дополнительную выучку, потренируются в обращении с оружием, проведут стрелковые упражнения и освоят тактическую подготовку.
Получившие приглашение смогут присоединиться к учениям до тех пор, пока они продолжаются, то есть до воскресенья. По словам Мея, объяснения неприбывших будут рассмотрены после учений. За неявку может быть наложен штраф в размере до 1200 евро.
Силы обороны подчеркивают, что речь идет об учениях тренировочного характера, поскольку непосредственной угрозы безопасности для Эстонии нет. Целью является проверка готовности, в ходе которой будет рассмотрена работа командной цепочки от решения правительства до сбора резервистов.