Чт, 17.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Лейтенант Марко Мей - об учениях резервистов: батальон в боевой готовности

Лейтенант Марко Мей - об учениях резервистов: батальон в боевой готовности
За неявку возможен солидный штраф!

Tartusse õppekogunemisele saabuvad reservväelased.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Правительство Эстонии во вторник решило призвать дополнительные резервы на учебные сборы. Так, в среду еще 1467 резервистам было приказано незамедлительно явиться на место встречи на улице Раатусе в Тарту, пишет Tartu Postimees.

Это был первый раз, когда  в течение нескольких дней подряд несколько подразделений вызывались для проведения дополнительных учений. Из Раади прибывших на учения отправили в Луунья, где резервисты получили снаряжение.

По словам лейтенанта Марко Мея, в четверг в первой половине дня Сил обороны были передислоцированы на центральный полигон в Тапа. К этому времени была достигнута боевая готовность подразделения, сформированного за счет прибывших на место резервистов, и боевая единица была готова отправляться на учения.

По словам Мея, количество резервистов, прибывших на неожиданные учения, можно считать очень хорошим, так как в четверг утром присутствовали более половины вызванных. «Мы сможем говорить о точных цифрах после учений, поскольку пока резервисты все еще прибывают», - добавил Мей. 

«Сейчас все очень хорошо, цель достигнута, батальон готов к бою», - отметил он.

В Тапа резервисты получат дополнительную выучку, потренируются в обращении с оружием, проведут стрелковые упражнения и освоят тактическую подготовку.

Получившие приглашение смогут присоединиться к учениям до тех пор, пока они продолжаются, то есть до воскресенья. По словам Мея, объяснения неприбывших будут рассмотрены после учений. За неявку может быть наложен штраф в размере до 1200 евро.

Силы обороны подчеркивают, что речь идет об учениях тренировочного характера, поскольку непосредственной угрозы безопасности для Эстонии нет. Целью является проверка готовности, в ходе которой будет рассмотрена работа командной цепочки от решения правительства до сбора резервистов.

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