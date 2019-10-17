На обновленных дорогах Кивиыли скапливается вода, местные жители негодуют

Кроме того, по словам читателя, в этом же месте отсутствует разметка пешеходных переходов, что угрожает здоровью детей и взрослых. «Не понимаю, как город мог принять эти дорожные работы, толком не убедившись в их качестве?» - спрашивает Евгений.

Результаты дорожных работ в Кивиыли. ФОТО: Фото читателя.

Советник по развитию волостной управы Люганузе Ану Неэдо подтвердила, что на Кескпуйестеэ в Кивиыли был произведен восстановительный ремонт, который предусматривал замену существовавшего асфальтового покрытия.

«Проблема возникла в том месте, где новый асфальт соприкасается с ведущей к территории жилого дома подъездной дорогой, которая не была включена в объемы работ, - рассказала она. - Мы постараемся исправить ситуацию и ликвидировать возникшие в результате дождей лужи».

«Дорожная разметка также заказана. В тех местах, где находятся пешеходные переходы, безусловно, появится новая разметка. Но все-таки может возникнуть ситуация, при которой погодные условия не позволят нанести дорожную разметку в этом году. В таком случае эти работы мы проведем следующей весной», - предупредила Неэдо.