Находящегося под угрозой отставки вице-мэра увезли на скорой с рабочего места в больницу

Вице-мэр по вопросам культуры и образования Мадис Лепайыэ и вице-мэр по финансам Моника Ранд оказались в центре кризиса власти в Тарту после того, как новый руководитель тартуского региона партии Яан Тоотс выразил желание заменить обоих вице-мэров от Центристской партии. В случае непослушания чиновникам грозило выражении недоверия, и в отношении Моники Ранд региональное руководство уже приняло решение об исключении ее из партии. Правда, правление партии это решение не подтвердило.