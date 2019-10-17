Чт, 17.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Находящегося под угрозой отставки вице-мэра увезли на скорой с рабочего места в больницу

Находящегося под угрозой отставки вице-мэра увезли на скорой с рабочего места в больницу

Madis Lepajõe

ФОТО: Margus Ansu

Вице-мэра Тарту центриста Мадиса Лепайыэ (64) сегодня около полудня госпитализировали ​​в больницу Маарьямыйза после того, как ему стало плохо  на рабочем месте и он попросил помощников вызвать к городской ратуше скорую, пишет Tartu Postimees.

Мэр Урмас Клаас подтвердил случившееся и сказал, что пока никакой конкретной информации нет.

«Действительно, он работал один в кабинете и попросил секретаря вызвать скорую помощь», - сказал Клаас.

Вице-мэр по вопросам культуры и образования Мадис Лепайыэ и вице-мэр по финансам Моника Ранд оказались в центре кризиса власти в Тарту после того, как новый руководитель тартуского региона партии Яан Тоотс выразил желание заменить обоих вице-мэров от Центристской партии. В случае непослушания чиновникам грозило выражении недоверия, и в отношении Моники Ранд региональное руководство уже приняло решение об исключении ее из партии. Правда, правление партии это решение не подтвердило.

В отсутствие Мадиса Лепайыэ его первым заместителем согласно распорядку горуправы является вице-мэр по социальным вопросам Михкель Леэс.

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