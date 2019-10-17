В Нарве становится всё больше йога-бабушек

Инструктор по йоге Лариса Могутова рассказала, что курс “Йога для бабушек” открылся в Нарве в марте 2017 года. На занятия приходят и “начинающие” пенсионеры, и те кому за 80. Сначала курсы проводились на ул. Уускюла - на окраине города, и уже тогда они стали популярны у пенсионерок. Но центр йоги ведет занятия также для детей и для работающих взрослых, а для них место на окраине было неудобным. Пришлось подыскать место ближе к центру - в бывшем детсаду на ул. Энергия.

“В августе у нас обычно перерыв в занятиях. Сейчас мы их возобновили, и я вижу, что “старенькие” бабушки подтянулись и много новеньких, - говорит Лариса Могутова. - По факту, 30 человек уже в нашей группе, уже даже тесновато. Все бабушки позитивные, активные, доброжелательные - одно удовольствие с ними заниматься”.

Поскольку интерес пенсионерок оказался высоким, сейчас планируется открыть еще одну группу. Центр йоги - некоммерческая организация, занятия в которой учителя ведут в свободное от основном работы время. Например, среди преподавателей - школьная учительница и косметолог.

По словам Ларисы Могутовой, упражнения для бабушек несложные, и каждая выполняет их по мере своих возможностей.

“Но за два с половиной года вот эти элементарные упражнения укрепили и тело, и энтузиазм бабушек, активный настрой”, - говорит она.

Людмила занимается йогой уже два года. На вопрос, почему она не сидит на скамеечке, как многие ее сверстницы, Людмила отвечает:

“Я похожа на бабушку, которая сидит на скамеечке? Вообще-то, я занимаюсь не только йогой, я еще хожу на фитнес и в бассейн. Фитнес - это какие-то физические, силовые упражнения. Бассейн - общее оздоровление. А йога - это упражнения на растяжку и дыхательные упражнения”.

“Занятия помогают нам жить. В нашем возрасте это очень важно - пришли, пообщались друг с другом, о своих болезнях стараемся не говорить, а говорить о чем-то хорошем”, - рассказывает Зоя, которая ходит на йогу с первого дня открытия центра.

Зоя рассказала, что всегда занималась спортом. На занятия по йоге пришла просто попробовать, посмотреть, что это такое.

“Затянуло! Теперь, я думаю, это пожизненно, пока ноги будут ходить”, - говорит она.

Надежда занимается только третью неделю.