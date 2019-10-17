В Нарве становится всё больше йога-бабушек

На занятиях по йоге для пенсионеров в Нарве уже тесновато, и организаторы планируют открывать еще одну группу, чтобы заниматься в удобных условиях могли все желающие. Сейчас уже 30 пенсионерок дважды в неделю оставляют домашние дела, чтобы изучить новые асаны и зарядиться бодростью.
Инструктор по йоге Лариса Могутова рассказала, что курс “Йога для бабушек” открылся в Нарве в марте 2017 года. На занятия приходят и “начинающие” пенсионеры, и те кому за 80. Сначала курсы проводились на ул. Уускюла - на окраине города, и уже тогда они стали популярны у пенсионерок. Но центр йоги ведет занятия также для детей и для работающих взрослых, а для них место на окраине было неудобным. Пришлось подыскать место ближе к центру - в бывшем детсаду на ул. Энергия.
“В августе у нас обычно перерыв в занятиях. Сейчас мы их возобновили, и я вижу, что “старенькие” бабушки подтянулись и много новеньких, - говорит Лариса Могутова. - По факту, 30 человек уже в нашей группе, уже даже тесновато. Все бабушки позитивные, активные, доброжелательные - одно удовольствие с ними заниматься”.
Поскольку интерес пенсионерок оказался высоким, сейчас планируется открыть еще одну группу. Центр йоги - некоммерческая организация, занятия в которой учителя ведут в свободное от основном работы время. Например, среди преподавателей - школьная учительница и косметолог.
По словам Ларисы Могутовой, упражнения для бабушек несложные, и каждая выполняет их по мере своих возможностей.
“Но за два с половиной года вот эти элементарные упражнения укрепили и тело, и энтузиазм бабушек, активный настрой”, - говорит она.
Людмила занимается йогой уже два года. На вопрос, почему она не сидит на скамеечке, как многие ее сверстницы, Людмила отвечает:
“Я похожа на бабушку, которая сидит на скамеечке? Вообще-то, я занимаюсь не только йогой, я еще хожу на фитнес и в бассейн. Фитнес - это какие-то физические, силовые упражнения. Бассейн - общее оздоровление. А йога - это упражнения на растяжку и дыхательные упражнения”.
“Занятия помогают нам жить. В нашем возрасте это очень важно - пришли, пообщались друг с другом, о своих болезнях стараемся не говорить, а говорить о чем-то хорошем”, - рассказывает Зоя, которая ходит на йогу с первого дня открытия центра.
Зоя рассказала, что всегда занималась спортом. На занятия по йоге пришла просто попробовать, посмотреть, что это такое.
“Затянуло! Теперь, я думаю, это пожизненно, пока ноги будут ходить”, - говорит она.
Надежда занимается только третью неделю.
“Моя одноклассница записала себя и меня, - рассказала Надежда. - И я пошла просто за компанию. Йогой я раньше никогда не интересовалась, даже не знала, что это такое. Но посмотрела, и мне понравилось, потому что подходит для меня. Я лентяйка, сама дома я упражнения не стала бы делать. А здесь мы все вместе делаем упражнения, которые мне как раз подходят. Врач прописал делать гимнастику дома, но я когда делала, а когда пропускала. У меня давление и проблемы с шеей. Мне кажется, за время занятий давление даже наладилось немного”.