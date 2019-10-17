Нововведение на рынке недвижимости Эстонии упростит покупку квартир

Виртуальная реальность – это новое слово в сфере недвижимости, которое изменит то, как мы привыкли покупать квартиры. Около 85% квартир приобретаются до завершения строительства дома, а зачастую – и до начала строительных работ. Менее опытному покупателю сложно понять на плане, какой размер будут иметь будущие помещения, какими высокими будут потолки, и какие виды будут открываться из высоко расположенных окон.

Бюро недвижимости Scandium Kinnisvara стал первым эстонским девелопером, предлагающим комплексное решение в области VR, которое позволит клиентам заглянуть в будущие квартиры и фойе жилого комплекса DUO Loftid в Тарту еще до начала строительства. Квартиры, построенные в виртуальной реальности, в точности соответствуют реальным размерам квартир, из окна открывается реальный вид, а интерьер составлен из той продукции, которую клиенты могут приобрести для своих квартир в будущем.

«Виртуальная реальность пришла, чтобы остаться, и это был только вопрос времени – когда мы сможем предложить с ее помощью реальную добавленную стоимость в сфере недвижимости. Это правда, что в настоящее время предварительная работа для постройки квартир в системе VR отнимает довольно много времени и труда, однако неподдельные эмоции и чувство уверенности клиентов, которые понимают, что они покупают, того стоят, - говорит исполнительный директор Scandium Kinnisvara Калле Арон. - Кроме того, это решение очень удобно использовать в тех случаях, когда объект недвижимости и клиент находятся в разных городах. Инвестору, проживающему в Таллинне, не нужно ехать в Тарту, чтобы посмотреть на квартиру: достаточно прийти в наш офис – и мы с помощью очков поможем ему мгновенно телепортироваться в дом, расположенный в Тарту. Очень удобное решение для клиента с быстрым темпом жизни, ценящего время!»