Годовщина трагедии в Керчи и новые подробности: как кривые петли замка в тот день спасли жизни

В годовщину трагедии на территории колледжа установили памятный камень с двумя надписями: «В нашей памяти светлый ваш образ» и «Студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года». В небольшом парке между корпусами учебного заведения разбита аллея памяти жертв расстрела.

Спустя год в самом колледже мало что напоминает о случившемся: заменены окна и двери, стены на каждом этаже выкрашены в новые цвета. Ремонт продолжается только на первом этаже. Столовая, где произошел взрыв, будет переоборудована в гардероб.

Только на первом этаже, справа от входа все еще идет ремонт. Здесь был буфет, где и произошел взрыв. Теперь на его месте будет гардероб. На втором этаже весной заново открылась часовня Сергея Радонежского, которая появилась по инициативе преподавательниц колледжа Анастасии и Светланы Баклановых, но в 2014 году была закрыта. Мать и дочь Баклановы погибли в бойне, отец семейства Вячеслав Бакланов остался работать в колледже, но о трагедии с журналистами не говорит.

На всех входах в колледж теперь установлены рамки металлодетекторов, появилась дополнительная охрана. «В каждом корпусе колледжа стоят мужчины в военной форме, прямо на входе стоит рамка, которая пищит, если в сумке, например, много монет или термос. Если прибор запищал, охрана осматривает сумки», - рассказала «Газете.Ru» студентка Алена. Вход в колледж организован не только по студенческим билетам, но и по специальным картам.

По словам исполняющего обязанности директора учебного заведения Дениса Колесника, из колледжа после трагедии, вопреки ожиданиям, ушло не так много человек - «чуть больше десяти». В администрации также переживали, что желающих поступить туда после случившегося будет мало.

«У нас было госзадание набрать 350 человек на бюджетные места. Мы его выполнили на 100%. Во время вступительной компании ездили по школам с агитбригадой, ребята выступали - песни, миниатюры про каждую специальность. Конкурс на отдельные специальности был до трех человек на место», - рассказал Колесник. Общее количество учащихся - 1200 - стало рекордным для заведения. По словам и.о. директора, сейчас власти уделяют колледжу много внимания: кроме средств на ремонт министерство образования выделило около 75 млн рублей на покупку технического оборудования.

Десять пострадавших в бойне до сих пор остаются на лечении

Спустя год около половины пострадавших выписались из больниц и вернулись к нормальной жизни. По информации местных властей, на лечении до сих пор остаются десять человек. Заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось в свою очередь сообщила ТАСС, что лечение продолжают два студента колледжа, они находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.