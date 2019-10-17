В Рийгикогу услышали возмущенных родителей и примут меры

Комиссия пришла к выводу, что хотя в Эстонии есть все возможности для организации безопасного и качественного транспорта, необходимо информировать общественность и ввести более жесткое законодательство, сообщила в четверг BNS пресс-служба Рийгикогу.

Родители обратились к канцлеру права с проблемой: дети ездят на экскурсии и в школу на небезопасных автобусах. Согласно действующему закону, в автобусе ремни безопасности необязательны. Ремнями безопасности должны быть оснащены все новые автобусы, но на старые это требование не распространяется. По некоторым оценкам, автобусов, где ремни безопасности отсутствуют, в Эстонии насчитывается около 800.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что закон уже сейчас позволяет организовать безопасный транспорт, но Закон об общественном транспорте необходимо дополнить требованием в отношении автобусов, предназначенных для провоза детей: для таких целей можно использовать исключительно автобусы с ремнями безопасности.

По словам Сестера, для обслуживания региональных маршрутов, которые также активно используют школьники, государство заказывает только автобусы, оснащенные ремнями безопасности. Поэтому на этих маршрутах все реже можно встретить автобусы старого типа. «До вступления поправок в силу мы советуем местным самоуправлениям и родителям при организации транспорта для учеников исходить из тех же принципов, что действуют в отношении региональных маршрутов», – сказал Сестер, по словам которого безопасность – важный аспект. Комиссия по экономике делает все, чтобы соответствующие поправки были приняты парламентом в производство.

«Общественный транспорт в Эстонии безопасен, но нельзя терять бдительность. При организации транспорта для учеников всегда следует исходить из здравого смысла и соображений безопасности. При каждой удобной возможности следует напоминать детям, что если в автобусе есть ремень безопасности, его надо использовать», – сказал Сестер.

Член комиссии по экономике Юри Яансон добавил, что согласно Закону о дорожном движении, если ремень безопасности есть, то его необходимо использовать. Это требование в равной степени действует для школьных автобусов, рейсов на территории волости или уезда, рейсов дальнего следования, для экскурсионных автобусов и другого заказного транспорта. «На протяжении многих лет при заказе транспорта для обслуживания региональных маршрутов одним из требований является наличие ремней безопасности. Мы надеемся, что местные самоуправления, учебные заведения и родители при заказе транспорта для детей думают об их благополучии и при выборе транспорта прежде всего исходят из соображений безопасности», – сказал Яансон.