Чт, 17.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Какие IT-компании Эстонии платят своим работникам самую щедрую зарплату?

Мартин Кыйва.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Средняя заработная плата сотрудников фирмы, занявшей первое место в рейтинге зарплат среди предприятий IT-сектора Эстонии, в прошлом году составила 8 297 евро в месяц, пишет Äripäev.

В составленный изданием рейтинг зарплат IT-компаний за 2018 год вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было как минимум 10 работников, и фирм, средняя брутто-зарплата в которых превышает отметку в 4000 евро в месяц, в этом топе оказалось девять.

Лидером топа стала компания Microsoft Estonia, второе место - у Weatherme OÜ (5 204 евро), а третье - у непредставленной в прошлогоднем рейтинге Intertrust Technologies Estonia OÜ (4 762 евро). Известная на весь мир Skype Technologies заняла лишь четвертое место (4 669 евро).

Крупнейшая по количеству работников фирма из первых 50-и позиций рейтинга - Nortel со штатом в 742 человека - платит сотрудникам в среднем 3 477 евро в месяц и занимает в топе 19-ю строчку.

Смотрите топ-50 в Äripäev.

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