Какие IT-компании Эстонии платят своим работникам самую щедрую зарплату?

Средняя заработная плата сотрудников фирмы, занявшей первое место в рейтинге зарплат среди предприятий IT-сектора Эстонии, в прошлом году составила 8 297 евро в месяц, пишет Äripäev.
В составленный изданием рейтинг зарплат IT-компаний за 2018 год вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было как минимум 10 работников, и фирм, средняя брутто-зарплата в которых превышает отметку в 4000 евро в месяц, в этом топе оказалось девять.
Лидером топа стала компания Microsoft Estonia, второе место - у Weatherme OÜ (5 204 евро), а третье - у непредставленной в прошлогоднем рейтинге Intertrust Technologies Estonia OÜ (4 762 евро). Известная на весь мир Skype Technologies заняла лишь четвертое место (4 669 евро).
Крупнейшая по количеству работников фирма из первых 50-и позиций рейтинга - Nortel со штатом в 742 человека - платит сотрудникам в среднем 3 477 евро в месяц и занимает в топе 19-ю строчку.
Смотрите топ-50 в Äripäev.