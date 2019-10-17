Какие IT-компании Эстонии платят своим работникам самую щедрую зарплату?

В составленный изданием рейтинг зарплат IT-компаний за 2018 год вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было как минимум 10 работников, и фирм, средняя брутто-зарплата в которых превышает отметку в 4000 евро в месяц, в этом топе оказалось девять.