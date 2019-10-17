Ученые знают, как спасти сланцевую энергетику Эстонии не в ущерб экологии, но их не слышат

- Как вы думаете, с учетом того, что обещанного увеличения финансирования науки не будет, велики ли шансы, что правительству вообще будут интересны исследования такого рода?

- Правительство заинтересовано в том, чтобы страна сама обеспечивала себя электроэнергией и зарабатывала на этом деньги. При этом есть давление Евросоюза, чтобы уменьшить выбросы СО2. Прекратить использование горючих ископаемых за один день, как это пытаются сделать в Эстонии, нереально. Эстония – небольшой игрок на мировой арене, но она всегда хотела выглядеть как страна-новатор, внедряющая современные технологии. На исследования этой технологии Евросоюз уже десять лет выделяет миллионы евро.

Всем странам ЕС было сделано предписание внести изменения в законодательство, чтобы разрешить либо не разрешить хранение СО2. Мы пока это запретили, потому что у нас не было необходимых геологических условий, т.е. глубины – чтобы соблюсти условия, при которых СО2 будет храниться под землей в сжатом состоянии. Тысяча кубических метров СО2 при определенной температуре и давлении будет занимать 2,7 кубометра. Нам нужна определенная глубина, при которой будут такая температура и давление. Раньше считалось, что такая глубина начинается где-то с восьмисот метров. Но последние исследования показали, что глубина может быть меньше. Теперь мы можем переоценить эстонские возможности. Я подал ходатайство в Эстонское научное агентство, чтобы провести это исследование в рамках постдокторантуры. Если ответ будет положительным, мне потребуется пара лет, чтобы сделать переоценку эстонских геологических условий, и тогда, возможно, ситуация изменится.

- Где тогда теоретически могли бы расположиться такие хранилища на территории Эстонии?

- Я пока не буду это комментировать, это раскрыло бы мои планы.

- Но в этом случае мы уже не говорили бы о трансграничном проекте?

- Да, этот проект уже касался бы только Эстонии, без участия Латвии. В нашей стране есть одно подходящее место для захоронения СО2.

- То есть сейчас речь идет не столько о нехватке финансирования, сколько именно о политическом решении?

- Да, должно быть принято политическое решение, которое мотивировало бы Eesti Energia улавливать СО2. Тогда его можно будет или продавать, или транспортировать в ближайшее доступное хранилище. Это не вопрос года или двух, мы должны рассматривать этот вопрос в перспективе ближайших нескольких десятков лет.

- Вы сами рассматриваете это лишь как промежуточное решение для нашего сланцевого производства?

- Разумеется. Если мы найдем какие-то другие эффективные и более экологичные способы получения энергии или хранения СО2, мы всегда сможем перейти на них раньше, чем будут исчерпаны сланцевые запасы. Но это не будет так болезненно, как это происходит сейчас. Мы можем использовать углекислый газ в цикле добычи в нефтяной промышленности. Даже арабские нефтяные компании заинтересованы в этой технологии повышенного выхода нефти при помощи СО2. Они понимают, что забросить выработанное нефтяное месторождение менее выгодно, чем купить этот СО2, привезти его, закачать и получить остаток нефти. Они ждут, чтобы кто-нибудь им продал СО2, но никто в мире его особенно не улавливает, разве что в демонстрационных целях, а в индустриальных - никто. Мы могли бы стать той державой, которая продемонстрировала бы, что углекислый газ - это не проблема, это выгодно и просто.

- Каковы альтернативы? В каком направлении вы видите развитие решения проблемы, связанной с выбросами углекислого газа в атмосферу?

- На данный момент единственная альтернатива – это ядерная энергетика. Я не очень поддерживаю ее, но это вариант, если не придумают ничего нового – каких-нибудь безопасных технологий получения энергии из водорода - или возобновляемая энергия не станет более доступной и дешевой.

- В какой временной перспективе мы могли бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии?