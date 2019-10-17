Чт, 17.10.2019
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  • Покупали в этом году саженцы? Они могут заражены опасной бактерией, убивающей растения

Покупали в этом году саженцы? Они могут заражены опасной бактерией, убивающей растения

Зараженное бактериальным ожогом плодовых культур (Erwinia amylovora) растение.

ФОТО: Räpina aianduskool

Департамент сельского хозяйства в сентябре 2019 года выявил у яблонь в Ряпинской садоводческой школе опасное заболевание растений - бактериальный ожог плодовых культур, вызванный бактерией из рода эрвиний Erwinia amylovora. Заражена часть рассады, которую там производили.

Сейчас осуществляются методы борьбы с вредителем, зараженные растения подлежат уничтожению. Растения, в заражении которых сомневаются, должны быть изолированы на двухлетний карантин, их запрещено продавать или перевозить.

Всех, кто приобрел в этом году саженцы растений, подверженных бактерии Erwinia amylovora от Ряпинской садаводческой школы и уже заметил признаки заболевания, просят связаться с садоводческой школой urmas.roht@aianduskool.ee. Желательно приложить фотографии зараженного растения.

Чтобы избежать распространения заболевания, школа выкупает проданные ею в весенний период саженцы, здоровье которых вызывает сомнения.

Более подобная информация здесь.

Возбудитель Erwinia amylovora поражает культурные и дикорастущие растения семейства розоцветные.

Наименее устойчивы к поражению кизильник и груша.

Восприимчивы: боярышник, айва, яблоня, пираканта, мушмула, рябина. 

Почти не поражаются ирга, земляника, малина, роза, вишня, слива, черешня, абрикос.

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