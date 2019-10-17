Покупали в этом году саженцы? Они могут заражены опасной бактерией, убивающей растения

Сейчас осуществляются методы борьбы с вредителем, зараженные растения подлежат уничтожению. Растения, в заражении которых сомневаются, должны быть изолированы на двухлетний карантин, их запрещено продавать или перевозить.

Всех, кто приобрел в этом году саженцы растений, подверженных бактерии Erwinia amylovora от Ряпинской садаводческой школы и уже заметил признаки заболевания, просят связаться с садоводческой школой urmas.roht@aianduskool.ee. Желательно приложить фотографии зараженного растения.

Чтобы избежать распространения заболевания, школа выкупает проданные ею в весенний период саженцы, здоровье которых вызывает сомнения.

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