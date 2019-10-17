Чт, 17.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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Раймонд Кальюлайд еще до конца года может присоединиться к одной из партий

Raimond Kaljulaid.

ФОТО: Konstantin Sednev

Беспартийный депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд может еще в этом году вступить в одну из партий, пишет Postimees.

"Очевидно, было бы целесообразно решить этот вопрос в течение этого года. Так что, по крайней мере, я для себя поставил такую цель», - сказал Кальюлайд BNS. Он не уточнил, может ли он вступить в Социал-демократическую партию, Партию реформ или какую-то другую партию.

«Я бы предпочел не рассматривать это как выбор между разными партиями, потому что тогда возникает ситуация, когда одна партия оказывается хуже, чем другая. Скорее, вопрос в том, как лучше всего реализовать политику, которую я обещал избирателям и которую  считаю правильной», - сказал он.

Кальюлайд и депутат Европарламента от социал-демократов Свен Миксер сегодня опубликовали совместную статью на портале мнений ERR, однако, отвечая на вопрос BNS, намекает ли публикация совместной статьи на предстоящее присоединение к соцдемам, Кальюлайд ответил отрицательно.

На парламентских выборах этой весной Кальюлайд, баллотируясь под первым номером от Центристской партии в первом избирательном округе, набрал 7 303 голоса. Он пытался сорвать коалицию Центристской партии с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и, когда это ему не удалось, вышел из Центристской партии.

На выборах в Европейский парламент 26 мая этого года Раймонд Кальюлайд выступал в качестве независимого кандидата и занял седьмое место с 20 643 голосами, но  в Европарламент не прошел.

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