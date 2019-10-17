«Я до сих пор не понимаю, как оказалась в этой пропасти»: 28-летняя Сара пять лет прожила на улице

Девушка более пяти лет прожила на улице, ночуя в подъездах, ночлежках, у друзей, а порой и у незнакомых людей. Сейчас Саре удалось получить жилье, но страх потерять последнее до сих пор никуда не исчез из ее жизни, пишет Yle.

За бездомностью стоит целый ряд факторов: в первую очередь, проблемы с алкоголем и наркотиками, маргинализация и внезапные критические изменения жизненной ситуации.

В жизни Сары все эти факторы присутствовали. Сара провела свое детство в интернате для трудных подростков, и этот опыт во многом подтолкнул ее к приему наркотиков. В 2009 году Сара рассталась с мужчиной, с которым жила, ее зависимость усугубилась, и в итоге у нее не осталось никакой поддержки, кроме случайных знакомых, встреченных на улице, вместе с которыми Сара употребляла – преимущественно это были амфетамин и таблетки «Субутекс».

Приют для бездомных на Хиетаниеменкату стал для Сары временным местом ночлега. Туда девушка приходила, когда переночевать было негде, кроме как на скамейке.

"В ночлежке есть матрасы, на которых можно поспать. Если прийти не очень поздно, можно найти место. Но там ты вынужден общаться с другими людьми, которых ты вообще не знаешь и с которыми не хочешь даже находиться рядом", - описывает Сара свой опыт.

Рост бездомности среди молодежи отчасти объясняется отсутствием доступного жилья на рынке, а также ростом задолженностей у молодых людей. Экспресс-кредиты часто приводят к тому, что человек утрачивает кредитную историю и больше не может снять квартиру стандартным путем, потому что арендаторы не хотят иметь дело с должниками.

Часть молодых бездомных оказывается на улице в результате длительной бедности, в которой вынуждены были существовать еще их родители, бабушки и дедушки. Другие, в свою очередь, оказались на улице в результате развода родителей или потери работы и расставания с партнером.

Цифры рассказывают не всю правду

Несмотря на то, что за последние 20 лет число бездомных в Финляндии постоянно снижается, на улице зачастую оказываются все более молодые люди. Например, количество долгосрочных молодых бездомных среди всех людей, живущих на улице, выросло в процентном отношении.

Целью финского правительства является снизить количество бездомных наполовину к 2023 году.

В 2018 году на улицах жили более 1000 человек в возрасте до 25 лет, сообщает Центр финансирования и развития жилищной сферы ARA. В то же время определить точное число трудно, поскольку многие живут или временно ночуют у знакомых, родственников и друзей. Статистика лишь частично проливает свет на ситуацию.

Руководитель службы помощи бездомным Vailla vakinaista asuntoa Ry Санна Тивола сообщает, что ей приходится все чаще встречать на улице молодежь, страдающую от зависимостей и других проблем.

"Рост незаконной уличной торговли наркотиками частично влияет на увеличение числа бездомных", - говорит Тивола.