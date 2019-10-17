Чт, 17.10.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно

Фото: из торгового центра эвакуировали людей

Сегодня в 14 часов в торговом центре Edu в Пыльва сработал сигнал тревоги и всех находящихся в здании людей попросили выйти на улицу.

Охранник попросил покупателей оставить товар вместе с тележками, чтобы позже продолжить покупки. В центре парковки столпились как покупатели, так и работники магазинов, аптекари и т. д.

Позже выяснилось, что речь идет об учебной тревоге, пишет Lõuna-Eesti Postimees. Жалоб со стороны посетителей не было, тем более, через десять минут позволили вернуться в магазин.

После повторного открытия торгового центра, как минимум, в магазине Konsum можно было заметить брошенный товар, поскольку не все покупатели вернулись.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ