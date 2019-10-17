Фото: из торгового центра эвакуировали людей

Охранник попросил покупателей оставить товар вместе с тележками, чтобы позже продолжить покупки. В центре парковки столпились как покупатели, так и работники магазинов, аптекари и т. д.

Позже выяснилось, что речь идет об учебной тревоге, пишет Lõuna-Eesti Postimees. Жалоб со стороны посетителей не было, тем более, через десять минут позволили вернуться в магазин.