Фото: из торгового центра эвакуировали людей

Сегодня в 14 часов в торговом центре Edu в Пыльва сработал сигнал тревоги и всех находящихся в здании людей попросили выйти на улицу.
Охранник попросил покупателей оставить товар вместе с тележками, чтобы позже продолжить покупки. В центре парковки столпились как покупатели, так и работники магазинов, аптекари и т. д.
Позже выяснилось, что речь идет об учебной тревоге, пишет Lõuna-Eesti Postimees. Жалоб со стороны посетителей не было, тем более, через десять минут позволили вернуться в магазин.
После повторного открытия торгового центра, как минимум, в магазине Konsum можно было заметить брошенный товар, поскольку не все покупатели вернулись.