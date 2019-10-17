«Древо истины»: приложение отражает истинное положение дел в Эстонии

Представляя новый продукт, генеральный директор Департамента статистики Март Мяги пояснил, что острая необходимость в таком приложении возникла еще в прошлом году, когда Департамент статистики знакомил с показателями программы сберегающего развития. Вопреки ожиданиям, на презентации было немного народных представителей, которые при вынесении решений могли бы исходить из достоверной и качественной информации.

«Проработка большого количества данных зачастую кажется пугающей и сложной. Более того, чтобы делать на основании этих данных выводы, требуется время. Часто выводы не делаются или не используются настолько, насколько это было бы возможно. Tõetamm поможет сделать цели и принципы управления государством более понятными для людей», – сказал Мяги. Пользоваться приложением могут работники как государственного, так и частного сектора, прежде всего оно предназначено для всех, кто интересуется истинным положением дел в государстве и желает взвешенно принимать решения на основе реалистичных данных.

Директор бюро Госканцелярии по вопросам стратегии Хенри Каттаго отметил, что представленные в «Древе истины» сравнения являются теперь и в дальнейшем хорошей основой как для стратегического планирования деятельности, так и оценивания результатов. «Tõetamm очень ясно показывает, в каком положении мы сейчас находимся. При вынесении решений и планировании сферы деятельности это должно стать важным рабочим инструментом», – сказал Каттаго.

В приложении сравниваются результаты на основании более чем 135 измеряемых показателей, которые представлены в «Программе деятельности Правительства Эстонской Республики 2019–2023» (ближайшие цели), в программе «Эстония 2020» (промежуточные цели) и в государственной стратегической программе «Бережливая Эстония 2021» (долгосрочные цели). Приложение отражает данные по 15 сферам деятельности и результаты соответственно представлены на листьях зеленого, желтого или красного цвета.

«Листья зеленого цвета показывают, что цель достигнута или продвижение к ее достижению идет согласно графику. Желтые листья означают небольшое отставание, а красные – значительное отставание от ожидаемых результатов», – пояснил Мяги.

Презентация «Древа истины» состоялась сегодня в Кадриорге в необычном месте – рядом с одним из старейших в Эстонии дубом, так как именно изображение дуба использовано при создании приложения, позволяющего удобно находить и пользоваться данными о положении дел в государстве. На мероприятии с приветственной речью выступили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и актер Прийт Лоог.