Чт, 17.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Крупная афера раскрыта: сотни эстонских строителей получали зарплату в конверте, 16 человек предстанут перед судом

Крупная афера раскрыта: сотни эстонских строителей получали зарплату в конверте, 16 человек предстанут перед судом

Зарплата в конверте. Иллюстративное фото.

ФОТО: Марко Саарм

В Финляндии в деле о крупном мошенничестве в строительной сфере предъявлены обвинения. Перед судом предстанут 16 человек, говорит прокурор Вильхельм Нордстрем.

В центре расследования – две действовавшие в Хельсинки строительные компании, которые, по версии Центральной криминальной полиции, полностью ушли от уплаты налогов и пенсионных взносов в 2013-2015 гг, пишет Yle.

По данным полиции, в компаниях нелегалами работало почти 700 человек, большинство из которых были выходцами из Эстонии и других стран Балтии. Согласно обвинению, сумма зарплат, выплаченных в конвертах, составила в общей сложности свыше шести миллионов евро.

Обе компании были ликвидированы путем процедуры банкротства в 2016-2017 годах.

По словам Нордстрема, в деле четыре главных фигуранта. Ранее ЦКП сообщила, что трое из них – финны, а один – эстонец.

Основные судебные слушания по делу начнутся только следующей осенью.

С компаниями связаны также подозрения в экологических преступлениях, однако сведений о том, на какой стадии находится расследование, журналистам STT не удалось выяснить.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ