Крупная афера раскрыта: сотни эстонских строителей получали зарплату в конверте, 16 человек предстанут перед судом

В центре расследования – две действовавшие в Хельсинки строительные компании, которые, по версии Центральной криминальной полиции, полностью ушли от уплаты налогов и пенсионных взносов в 2013-2015 гг, пишет Yle.

По данным полиции, в компаниях нелегалами работало почти 700 человек, большинство из которых были выходцами из Эстонии и других стран Балтии. Согласно обвинению, сумма зарплат, выплаченных в конвертах, составила в общей сложности свыше шести миллионов евро.

Обе компании были ликвидированы путем процедуры банкротства в 2016-2017 годах.

По словам Нордстрема, в деле четыре главных фигуранта. Ранее ЦКП сообщила, что трое из них – финны, а один – эстонец.

Основные судебные слушания по делу начнутся только следующей осенью.