Мошенники тайно заработали миллионы на пользователях Facebook

По данным издания, четыре года компания успешно использовала схему с подпиской для списания средств со счетов пользователей. С помощью рекламных объявлений им предлагали взять пробный вариант товара, который якобы советует знаменитость. В каждом из объявлений содержалась ссылка, которая вела на фальшивый сайт, похожий на известное онлайн-издание, пишет Lenta.ru.

Цена пробника составляла около пяти долларов (4,50 евро). Пользователи рассчитывали на то, что это единоразовый платеж, однако по факту они подписывались на регулярные списания более крупных сумм.

Аферисты использовали фейковые отзывы знаменитостей. Сами товары сотрудники Ads Inc. описали как несоответствующие по качествам и эффекту тем, что рекламируют в соцсетях. Согласно документам компании, интервью и записям встреч сотрудников, с 2016 года мошенники потратили более 50 миллионов долларов (45 миллионов евро) на размещение обманных рекламных объявлений в Facebook. При этом компания поддерживала образ фирмы, занимающейся маркетингом и имеющей связи с американскими политиками-республиканцами из Сан-Диего.

Для схемы привлекались и аккаунты настоящих пользователей. Им предлагалось сдавать собственные профили в аренду за ежемесячный платеж от 15 до 30 долларов (13,50-27 евро). При этом эти же аккаунты Ads Inc. могла сдавать в аренду другим маркетинговым компаниям по 800 долларов (около 720 евро) за один вход.

Сотрудники компании отметили, что не считают, будто поступили правильно, однако не готовы жаловаться, поскольку им хорошо платят. «Часть меня мечтает о дне, когда нас прикроют, но это настолько легкие деньги, чтобы можно было решиться на увольнение», — сказал изданию один из них.