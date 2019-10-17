Тысячи беженцев на границе Эстонии: Департамент полиции и погранохраны проверили на прочность

«По легенде в Эстонию прибывает большое количество нелегально пересекших границу людей. Департамент полиции и погранохраны недалеко от внешней границы разбил пункт приема иностранцев, куда доставляем людей, отсеиваем и перемещаем в страну», - сказал Lõuna-Eesti Postimees руководитель пограничного бюро Лыунаской префектуры Тамар Тамм.

Была разыграна ситуация, когда за две недели через восточную границу в Эстонию пришло 3000 беженцев. Роли нелегалов исполнили добровольцы.

Необходимые процедуры - проверки, регистрация, установление личности иностранцев, проведение собеседований, принятие решений о начинании делопроизводства о международной защите или высылке, а также обеспечение общественного порядка на пункте приема — выполняли около 400 сотрудников департамента со всей Эстонии.