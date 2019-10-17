Чт, 17.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • Эстония
  • Предупредите близких: возле торговых центров людей подстерегает очередная напасть

Предупредите близких: возле торговых центров людей подстерегает очередная напасть

Парковка. Фото иллюстративное.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Полиция в последнее время получила несколько сообщений о мошенниках, которые орудуют в основном в торговых центрах и на парковках возле них.

Просящие сделать пожертвование вручают людям бланк, в котором надо расписаться и указать сумму, которую человек хочет пожертвовать глухонемым. За этим обычно следует передача пожертвования в виде наличных денег, пишет Virumaa Teataja.

На первый взгляд ничего не вызывает подозрения: улыбающийся смуглый человек жестами дает понять, что он глухонемой. Но позднее выясняется, что пожертвованные деньги не дойдут до нуждающихся в помощи глухонемых.

Мошенники просят пожертвования. 

ФОТО: Erakogu

Такая схема мошенничества используется уже годами, но, к сожалению, люди до сих пор попадаются на удочку мошенников. Союз глухонемых Эстонии уже несколько лет назад сообщил, что не собирает деньги таким образом.

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