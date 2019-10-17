Предупредите близких: возле торговых центров людей подстерегает очередная напасть

Просящие сделать пожертвование вручают людям бланк, в котором надо расписаться и указать сумму, которую человек хочет пожертвовать глухонемым. За этим обычно следует передача пожертвования в виде наличных денег, пишет Virumaa Teataja.

На первый взгляд ничего не вызывает подозрения: улыбающийся смуглый человек жестами дает понять, что он глухонемой. Но позднее выясняется, что пожертвованные деньги не дойдут до нуждающихся в помощи глухонемых.

Мошенники просят пожертвования. ФОТО: Erakogu