Предупредите близких: возле торговых центров людей подстерегает очередная напасть

Полиция в последнее время получила несколько сообщений о мошенниках, которые орудуют в основном в торговых центрах и на парковках возле них.
Просящие сделать пожертвование вручают людям бланк, в котором надо расписаться и указать сумму, которую человек хочет пожертвовать глухонемым. За этим обычно следует передача пожертвования в виде наличных денег, пишет Virumaa Teataja.
На первый взгляд ничего не вызывает подозрения: улыбающийся смуглый человек жестами дает понять, что он глухонемой. Но позднее выясняется, что пожертвованные деньги не дойдут до нуждающихся в помощи глухонемых.
Такая схема мошенничества используется уже годами, но, к сожалению, люди до сих пор попадаются на удочку мошенников. Союз глухонемых Эстонии уже несколько лет назад сообщил, что не собирает деньги таким образом.