Чт, 17.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • В Ласнамяэ передвижная камера измерения скорости фиксировала по 100 нарушений в час

В Ласнамяэ передвижная камера измерения скорости фиксировала по 100 нарушений в час

Мобильная камера контроля скорости.

ФОТО: Politsei

Мобильная камера контроля скорости, установленная в четверг на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули в Таллинне, за несколько часов зафиксировала сотни нарушений, передает rus.err.ee.

"Результат работы установленной сегодня [в четверг] в этом месте камеры контроля скорости: 302 зафиксированных нарушения за 3,5 часа", - говорится в сообщении Ида-Харьюского отделения полиции.

Полиция отмечает, что на ‪перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули довольно часто происходят ДТП. Основные причины аварий - нарушение скоростного режима и дистанции между автомобилями.

Ранее сообщалось, что камеры фиксируют на дорогах Эстонии в среднем по 170 нарушений в сутки.

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