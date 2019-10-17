В Ласнамяэ передвижная камера измерения скорости фиксировала по 100 нарушений в час

"Результат работы установленной сегодня [в четверг] в этом месте камеры контроля скорости: 302 зафиксированных нарушения за 3,5 часа", - говорится в сообщении Ида-Харьюского отделения полиции.

Полиция отмечает, что на ‪перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули довольно часто происходят ДТП. Основные причины аварий - нарушение скоростного режима и дистанции между автомобилями.