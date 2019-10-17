Внезапные учения: первая пехотная бригада переняла командование 23-м пехотным батальоном

Призванный в среду на дополнительные учебные сборы 23-й пехотный батальон прибыл на полигон, где личный состав продолжит обучение уже в составе 1-ой пехотной бригады, так как одной из задач учения «Шип 2019» является отработка взаимодействия между двумя бригадами.
«Впервые за историю дополнительных учебных сборов были сформированы два батальона в двух разных локациях, вдобавок к этому будут отрабатываться процедуры переподчинения подразделений», - сказал исполняющий обязанности командира 1-ой пехотной бригады начальник штаба подполковник Антти Вильясте.
Командир 2-ой пехотной бригады полковник Тармо Метса добавил, что подобные учения позволят в дальнейшем ускорить и упростить перекрестное подчинение подразделений уже на уровне стандартных процедур.
Впервые в ходе дополнительных учебных сборов были поочередно мобилизованы несколько подразделений. Призванный во вторник на учебные сборы 61-й батальон тылового обеспечения имеет критическое значение для функционирования системы государственной обороны – именно эти резервисты обеспечивают быстрое достижение боеготовности мобилизованного вчера 23-го пехотного батальона и других подразделений.
Дополнительные учебные сборы «Шип 2019» проводятся для проверки готовности подразделений. В ходе сборов проверяется, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения Правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структуры быстрого реагирования.