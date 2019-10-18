В Барселоне возобновились уличные беспорядки

На улицах Барселоны в ночь на пятницу, 18 октября, вновь начались беспорядки. Митингующие жгут мусор и мебель в центре города, бросают камни и петарды в полицейских. Об этом сообщила газета El Pais. Демонстранты также разбили витрину одного из банковских отделений, сообщает DW.com.

Полиции пришлось пресекать столкновения сторонников независимой Каталонии и правых радикалов, которые проводили свой митинг. Ночью на улицах Барселоны митинговали несколько тысяч человек.