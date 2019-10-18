Российского игрока НХЛ дисквалифицировали за допинг

Россиянин нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.
Согласно условиям коллективного трудового соглашения, вместе с дисквалификацией дело будет направлено в программу по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью.
В этом сезоне 24-летний Зыков провел семь матчей и сделал две результативные передачи.
«Пока не знаю, почему моя допинг-проба дала положительный результат, но понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моем организме.
Я принимаю наказание», – сказал Зыков.
Президент «Вегаса» по хоккейным операциям Джордж Макфи поделился подробностями дисквалификации нападающего Валентина Зыкова.
По словам Макфи, в личном разговоре Зыков рассказал, что принимал вещество на протяжении четырех лет.
В сентябре 2018 года аналогичную дисквалификацию получил защитник «Голден Найтс» Нэйт Шмидт.