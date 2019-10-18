Пт, 18.10.2019
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Умер двукратный призер Олимпиады

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Андрей Смирнов скончался в 62 года.

Причина смерти не называется. Федерация плавания России выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Смирнов — серебряный призер в эстафете четыре по 200 метров вольным стилем и бронзовый призер в комплексном плавании на 400 метров в составе сборной СССР на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. На его счету также серебро и бронза чемпионата мира 1975 года и две серебряные медали первенства Европы 1977 года. С 2007 года Смирнов работал заместителем директора СШОР Кировского района Санкт-Петербурга.

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