Умер двукратный призер Олимпиады

Смирнов — серебряный призер в эстафете четыре по 200 метров вольным стилем и бронзовый призер в комплексном плавании на 400 метров в составе сборной СССР на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. На его счету также серебро и бронза чемпионата мира 1975 года и две серебряные медали первенства Европы 1977 года. С 2007 года Смирнов работал заместителем директора СШОР Кировского района Санкт-Петербурга.