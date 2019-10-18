Из-за уличных беспорядков в Барселоне перенесен матч года в Ла Лиге

О переносе игры на 18 декабря сообщили Cadena Ser и Sport.es. По информации источников, соответствующее решение принял Комитет по проведению соревнований.

18 декабря – это среда. Время начала матча будет утверждено позже.

По информации As и Mundo Deportivo, дата проведения игры тоже еще не согласована окончательно. Если Королевская испанская федерация футбола выступает за 18 декабря, то Ла Лига предлагает назначить матч на 7 декабря.