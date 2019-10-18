Пт, 18.10.2019
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"Дьяволы" прервали серию неудач с российской помощью

Никита Гусев:

ФОТО: Ed Mulholland/USA Today Sports

В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью состоялись девять встреч.

Первую победу в сезоне одержал "Нью-Джерси". В дерби против "Рейнджерс" (5:2) "Дьяволы" сумели отыграться после шайбы Энтони Деанджело, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, уже в первом периоде и до конца встречи не позволяли "Синим рубашкам" приблизиться на расстояние более одного гола. Вклад в победу "Девилс" внес и россиянин Никита Гусев: ранее сосланный в четвертое звено нападающий в третьем периоде забросил четвертую шайбу хозяев и свою третью в сезоне. После семи матчей в активе "Нью-Джерси" одна победа, два поражения в овертайме и четыре проигрыша в основное время.

Шайба Владимира Тарасенко не помогла "Сент-Луису" победить в родных стенах "Ванкунвер". "Блюзмены" вели в счете на протяжении всего матча, но в середине третьего периода позволили "Касаткам" сравнять счет, а в серии буллитов удача оказалась на стороне "Ванкувера" (3:4 Б).

"Лос-Анджелес" Ильи Ковальчука уже две игры подряд не может выиграть и забить. В сегодняшней встрече "Баффало" нанес сухое поражение 3:0 "Королям" в родных стенах.

Результаты остальных встреч:

Бостон – Тампа-Бэй – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)

Монреаль – Миннесота – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

 Виннипег – Айлендерс – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Калгари – Детройт – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Аризона – Нэшвилл – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

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