"Дьяволы" прервали серию неудач с российской помощью

В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью состоялись девять встреч.
Первую победу в сезоне одержал "Нью-Джерси". В дерби против "Рейнджерс" (5:2) "Дьяволы" сумели отыграться после шайбы Энтони Деанджело, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, уже в первом периоде и до конца встречи не позволяли "Синим рубашкам" приблизиться на расстояние более одного гола. Вклад в победу "Девилс" внес и россиянин Никита Гусев: ранее сосланный в четвертое звено нападающий в третьем периоде забросил четвертую шайбу хозяев и свою третью в сезоне. После семи матчей в активе "Нью-Джерси" одна победа, два поражения в овертайме и четыре проигрыша в основное время.
Шайба Владимира Тарасенко не помогла "Сент-Луису" победить в родных стенах "Ванкунвер". "Блюзмены" вели в счете на протяжении всего матча, но в середине третьего периода позволили "Касаткам" сравнять счет, а в серии буллитов удача оказалась на стороне "Ванкувера" (3:4 Б).
"Лос-Анджелес" Ильи Ковальчука уже две игры подряд не может выиграть и забить. В сегодняшней встрече "Баффало" нанес сухое поражение 3:0 "Королям" в родных стенах.
Результаты остальных встреч:
Бостон – Тампа-Бэй – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)
Монреаль – Миннесота – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Виннипег – Айлендерс – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Калгари – Детройт – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Аризона – Нэшвилл – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)