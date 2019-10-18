"Дьяволы" прервали серию неудач с российской помощью

Первую победу в сезоне одержал "Нью-Джерси". В дерби против "Рейнджерс" (5:2) "Дьяволы" сумели отыграться после шайбы Энтони Деанджело, которому ассистировал россиянин Павел Бучневич, уже в первом периоде и до конца встречи не позволяли "Синим рубашкам" приблизиться на расстояние более одного гола. Вклад в победу "Девилс" внес и россиянин Никита Гусев: ранее сосланный в четвертое звено нападающий в третьем периоде забросил четвертую шайбу хозяев и свою третью в сезоне. После семи матчей в активе "Нью-Джерси" одна победа, два поражения в овертайме и четыре проигрыша в основное время.