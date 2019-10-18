Тяжелая авария приковала молодого спортсмена к инвалидному креслу

В ходе гонки 19-летний Маас столкнулся с автомобилем, в результате ДТП пострадал позвоночник спортсмена. Мааса срочно госпитализировали и прооперировали, но, по словам Team Sunweb, маловероятно, что Маас когда-либо сможет самостоятельно передвигаться.

"Весьма маловероятно, что ноги Мааса снова смогут функционировать. Однако спортивный дух и сила воли у Эдо сохраняются" - говорится в официальном сообщении Team Sunweb.

Печальная судьба молодого голландца только один случай из цепочки несчастных случаев, которые обрушились в последнее время на велоспорт. В августе на Туре Польши погиб бельгиец Бьорг Ламбрехт.