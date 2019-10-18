Пт, 18.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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В субботу Таллинн посетит последний в этом сезоне круизный лайнер

Круизный корабль Regal Princess в Таллиннском порту.

ФОТО: Eero Vabamägi / Eesti Meedia/Sccanpix Baltics

В субботу завершается открывшицйся в конце апреля куризный туристическихъ сезон, и Таллинн посетит последний в этом сезоне круизный лайнер.

В 8 часов утра в субботу в порт Ванасадам придет круизное судно Aidaaura под итальянским флагом, оно доставит до 1250 круизных туристов и покинет Таллинн в 17 часов.

Ожидалось, что в общей сложности Таллинн в течение этого завершающегося круизного сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершается 19 октября, то есть в субботу.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

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