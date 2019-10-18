Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

Изначально эти состязания должны были пройти в Токио, однако на днях Международный олимпийский комитет заявил о переносе стартов в Саппоро. Средняя температура в городе ниже, чем в столице, и спортсменам не придется страдать от сильной жары. Такое решение возмутило Коикэ, которая напомнила, что на подготовку соревнований затрачено много сил и денег."Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях", — заявила губернатор.