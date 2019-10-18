«Ээсти 200» уводит избирателей у парламентских партий

«Это может быть что-то похожее на Свободную партию в 2015 году, когда их рейтинг стал расти после выборов», - сказал эксперт Kantar Emor Айвар Воог. По его словам, «Ээсти 200» может набирать сторонников именно потому, что не входит в Рийгикогу. «Они просто могут быть чистой альтернативой, репутация которой еще не замарана», - добавил Воог.

У входящей в Рийгикогу партии «Отечество» сторонников после выборов было стабильно меньше, чем у «Ээсти 200», хотя члены партии каждую неделю выступают в СМИ, в основном на тему пенсионной реформы. Однако их рейтинг при этом не вырос, в октябре за «Отечество» проголосовало бы 6,2% опрошенных. Это самая непопулярная из парламентских партий.

Как и в предыдущие месяцы, самой популярной остается Партия реформ – им отдали бы свой голос 32,5% респондентов. На втором месте рейтинга обосновалась Центристская партия с 17,6%.

Разница в поддержке Центристской партии и EKRE значительна. В последние месяцы две партии по очереди боролись за второе место в рейтинге, однако осенью возобладали центристы.

«Летом EKRE была на виду. Если что-то о политике и попадало летом в СМИ, то это было связано с EKRE. Сейчас на виду и другие коалиционные партнеры, особенно Центристская партия», - отметил Айвар Воог.

За находящихся в оппозиции социал-демократов в октябре проголосовало бы 12,4% респондентов. После выборов соцдемы не так резко увеличили поддержку, как вторая оппозиционная партия – реформисты. Т.е. избиратели в поисках альтернативы коалиционным партиям, скорее, переметнулись к Партии реформ или же вовсе обратили свой взор на не попавшую в Рийгикогу «Ээсти 200».

Суммарная поддержка правящей коалиции по сравнению с сентябрем не сильно изменилась и удерживается около 40,4%. Воог заметил, что сейчас предпочтения избирателей довольно стабильны. «Если правящая коалиция останется в том же составе и не произойдет радикальных перемен, поддержка может сохраниться. Если произойдут политические перемены, могут быть резкие потрясения, в зависимости от того, как кто будет выглядеть на фоне этих перемен», - сказал Воог.

По сравнению с сентябрем один заметный скачок вес-таки был: рейтинг Центристской партии среди иноязычных избирателей вырос до 42,5%. Это почти на 8% больше, чем в прошлом месяце. «Сделать вывод по одному месяцу нельзя. Это может быть случайным, но может быть и началом тенденции. Следующие месяцы покажут, продолжит ли восстанавливаться поддержка Центристской партии среди иноязычных избирателей», - отметил Воог.

Центристы приобрели сторонников и в Таллинне. Хотя фаворитом столичной публики остается Партия реформ с 32,2%. Однако следует отметить, что в сентябре за белок проголосовали бы свыше 40% таллиннцев, т.е. падение было достаточно серьезным.

Кристина Каллас: мы не устраиваем народных сборищ

- «Ээсти 200» после выборов удержала сторонников и даже приобрела их, хотя члены партии не входят ни в Рийгикогу, ни в самоуправления. Чем вы занимаетесь?

- Мы занимаемся политикой. Мы заняли позицию относительно пенсионной реформы, пытались начать дебаты с Юри Ратасом на тему налогов.

Мы многое делаем на местах – встречаемся с предпринимателями, руководителями учебных заведений. Мы поняли, что политика не делается только через СМИ, необходимо общаться с людьми и напрямую.

- И все же – по сравнению с другими партиями члены «Ээсти 200» не выступают в СМИ так часто с мнениями или заявлениями. С чем связан ваш рост?

- Другие партии на слуху у СМИ чисто потому, что они в правительстве и принимают решения, благодаря чему министры на виду и могут отстаивать свои позиции. Или же они в оппозиции, где могут с трибуны Рийгикогу отстаивать свои позиции, что освещается в СМИ. Мы в третьем положении: мы не защищаемся и не нападаем. Мы полностью вне этой системы.

Я думаю, что рейтинг показывает надежду/ожидание. Он не дает конкретной оценки нашим поступкам, поскольку сейчас мы не можем их предъявить, но это рейтинг ожиданий от нас, чтобы мы все-таки действовали в политике.

- Вы сказали, что часто встречаетесь. Вы встречаетесь и с простыми людьми, потенциальными избирателями?

- Мы встречались с предпринимателями, главами учебных заведений, руководством детских садов, планируем встречи с пенсионерами. Мы не устраиваем народных сборищ, поскольку я считаю, что люди устали от политики. Думаю, сейчас не то время, чтобы люди пришли на политические собрания.

- Вас тоже удивляет, что избиратель не забыл «Ээсти 200»?

- Не удивляет, поскольку мы же работаем. Это не всегда может быть видно журналистам, но мы работаем. Каждый божий день. У меня три-четыре дня в неделю уходит на партийную работу.