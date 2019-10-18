Старый и заслуженный игрок уходит из Эстонии

На вопрос, как она считает, в ближайшее время кто-то из туроператоров может еще уйти, Лугус ответила, что движение на рынке – это нормальное явление: «На то, как много в то или иное время путешествуют, влияет множество факторов, а от того, как много услуг покупают, зависит экономическое благополучие поставщиков». Она отметила, что отзывы, поступившие в союз, сейчас показывают, что снижения интереса к путешествиям не наблюдается, но если возникнет экономический спад, то путешествия станут первыми расходами, от которых откажутся: «То, что одни уходят с рынка, а другие приходят им на смену, совершенно нормальное явление. Такое происходит постоянно».

Решающими могли стать маленькие объемы

Анне Самлик, исполнительный директор Estravel

Анне Самлик. ФОТО: Agaate Antson

Aurinko – это часть крупнейшей и старейшей финской компании Aurinkomatkat, в действительности они не уходят с эстонского рынка совсем. Они прекращают лишь продавать начинающиеся из Таллинна чартерные рейсы и закрывают контору в эстонской столице. Причиной этого с большой долей вероятности стали маленькие объемы нашего рынка, так что для такого крупного предприятия с экономической точки зрения это абсолютно рациональное решение. Для эстонского рынка Aurinkomatkat и дальше останется важным поставщиком услуг, просто в дальнейшем начальным пунктом путешествия станет аэропорт Хельсинки. Если купить пакет Aurinkomatkat через Estravel, то мы добавиv в него стыковочный рейс между Таллинном и Хельсинки по льготной цене, который нельзя купить отдельно.

Эстонские турбюро и турфирмы конкурируют между собой, но еще большую конкуренцию составляют крупные международные предприятия и интернет-платформы.