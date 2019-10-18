Старый и заслуженный игрок уходит из Эстонии

Проработавшая в Эстонии 18 лет туристическая фирма Aurinko закрывается и в дальнейшем сосредоточится на рынке материнского предприятия, пишет Postimees.
Вчера стало известно, что одна из известнейших в Эстонии туристических фирм Aurinko после зимнего сезона прекратит работу в нашей стране. В качестве причины предприятие называет то, что финская мать Aurinkomatkat OY сосредоточилась на работе по выживанию и прибыльности, а потому постоянно пытается повысить эффективность и производительность. Таким образом, работа продолжится только в Финляндии. В широком смысле причину нужно искать в экономической результативности фирмы: в прошлом году Aurinko OÜ с прибыли в 9,8 миллиона евро свалилась в ущерб размером в 744 000 евро.
Снижение прибыли можно видеть у всех крупных турфирм Эстонии, а причиной этого, по словам их представителей, является все уплотняющаяся конкуренция. В последние годы на рынке Эстонии появились зарубежные игроки. Например, в 2016 году, литовская фирма Avia Solution Group выкупила эстонское предприятие GoAdventure и соединила ее с собственным турбюро Kidy Tour. Кроме того, в сентябре прошлого года в Эстонии начала работать одна из крупнейших в мире турфирм TUI Group.
Aurinko
Эстонскую турфирму Horizon Travel учредили в 2001 году. Через пять лет принадлежащая финскому авиаперевозчику Finnair известный туроператор Aurinkomatkat выкупил большую долю предприятия, и в феврале 2012 года Horizon Travel превратился в Aurinko OÜ.
Руководитель по связям с общественностью и маркетингу одной из крупнейших в Эстонии турфирм Novatours Олев Рийсберг признал, что появившиеся на рынке новые игроки увеличили конкуренцию и оказали влияние на цены турпакетов. Более того, для сохранения конкурентоспособности некоторые работающие в Эстонии турфирмы были вынуждены продавать путешествия ниже себестоимости: «В 2012 году Aurinko объединил свои турфирмы под одной торговой маркой, но кажется, что это изменение не принесло им того успеха, на который надеялись. Основным рынком и клиентурой с момента основания у них были Финляндия и финны. Мы уважаем решение Aurinko покинуть Эстонию, и желаем им устойчивого развития в Финляндии».
Генеральный секретарь Союза туристических фирм Марианн Лугус признала, что уход старого и заслуженного игрока – это печально, но возникшая после Aurinko дыра будет заполнена: «Рынок турфирм постоянно развивается, есть как вновь прибывшие, так и уходящие, конкуренция плотная». В отличие от турбюро, которые выступают посредниками в единичных услугах, например, продают билеты на самолеты и бронируют гостиницы, работа турфирм, формирующих и продающих пакеты путешествий, намного более рискованная: «Заранее заключаются крупные соглашения, делаются инвестиции, в надежде на то, что услуга после будет хорошо продаваться. Еще больше рисков добавляет пользование чартерными рейсами».
Успех турфирм, по словам Лугус, зависит от того, насколько разумно эта работа делается, и насколько сильно готовы рисковать: «На рынок пакетов путешествий влияет множество факторов, например, погода. Мы хорошо помним удивительно теплое и солнечное лето 2018 года. Тогда некоторые клиенты спрашивали, могут ли они отказаться от ранее составленного пакета, и вернуть деньги, поскольку они не могли предвидеть, что и дома можно найти средиземноморский климат».
На вопрос, как она считает, в ближайшее время кто-то из туроператоров может еще уйти, Лугус ответила, что движение на рынке – это нормальное явление: «На то, как много в то или иное время путешествуют, влияет множество факторов, а от того, как много услуг покупают, зависит экономическое благополучие поставщиков». Она отметила, что отзывы, поступившие в союз, сейчас показывают, что снижения интереса к путешествиям не наблюдается, но если возникнет экономический спад, то путешествия станут первыми расходами, от которых откажутся: «То, что одни уходят с рынка, а другие приходят им на смену, совершенно нормальное явление. Такое происходит постоянно».
Решающими могли стать маленькие объемы
Анне Самлик, исполнительный директор Estravel
Aurinko – это часть крупнейшей и старейшей финской компании Aurinkomatkat, в действительности они не уходят с эстонского рынка совсем. Они прекращают лишь продавать начинающиеся из Таллинна чартерные рейсы и закрывают контору в эстонской столице. Причиной этого с большой долей вероятности стали маленькие объемы нашего рынка, так что для такого крупного предприятия с экономической точки зрения это абсолютно рациональное решение. Для эстонского рынка Aurinkomatkat и дальше останется важным поставщиком услуг, просто в дальнейшем начальным пунктом путешествия станет аэропорт Хельсинки. Если купить пакет Aurinkomatkat через Estravel, то мы добавиv в него стыковочный рейс между Таллинном и Хельсинки по льготной цене, который нельзя купить отдельно.
Эстонские турбюро и турфирмы конкурируют между собой, но еще большую конкуренцию составляют крупные международные предприятия и интернет-платформы.