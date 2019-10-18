Вопрос читателя: меняет ли эстонская IKEA старую мебель на подарочные карты?

Отвечает руководитель по коммуникациям IKEA в странах Балтии Рената Данте:

Эта инициатива в области устойчивого развития поступила от других стран-партнеров IKEA и поэтому здесь мы не можем говорить на эту тему. Так как IKEA в Эстонии открыли недавно, в настоящий момент мы сосредоточились на работе интернет-магазина и пункта выдачи товаров. Сейчас наша главная цель - предложить клиентам лучшее обслуживание и лучший опыт покупок.

В то же время мы постоянно следим за потребностями местного рынка и делаем все возможное, чтобы соответствовать ожиданиям и нуждам клиентов, делая их будни удобнее и лучше.

Устойчивое развитие также важно и в Эстонии, поэтому в интернет-магазине IKEA более 500 дружелюбных по отношению к окружающей среде товаров. Например, светодиодные лампы, предметы мебели из переработанного материала и предназначенные для сортировки мусора контейнеры. Что касается нашей производственной деятельности, то мы стараемся минимизировать воздействие на окружающую среду. Для этого в своем пункте выдачи товаров мы также используем светодиодные лампы, экономно расходуем энергию, перерабатываем материалы и предлагаем эту возможность также посетителям магазина.

IKEA взяла на себя обязательство, что к 2020 году будет использовать только переработанный полиэстер. Таким образом мы хотим убрать из ассортимента всю одноразовую пластиковую посуду - соломинки, тарелки, стаканы, термо- и мусорные пакеты. Кроме того, к 2030 году мы хотим использовать в своей продукции только переработанные материалы.