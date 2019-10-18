Дожили: в банках Эстонии придется доплачивать за хранение сбережений

Например, нововведение начнет применяться к предпринимателям Пярнумаа уже с ноября, а на город Пярну одно распространилось еще в августе.

Плата берется с клиентов, на счетах которых в течение долгого времени хранится более миллиона евро, не требующихся для повседневной экономической деятельности. На сбережения наложена плата за обслуживание в размере 0,4 процента в год с каждого миллиона.

Luminor, LHV и Swedbank сейчас вводить плату не планируют, хотя шестимесячный Еврибор уже четвертый год подряд находится в минусе и в этом году побьет новый негативный рекорд.