Пт, 18.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Дожили: в банках Эстонии придется доплачивать за хранение сбережений

В одном эстонском банке уже начали взимать плату за хранение сбережений.

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Давно ожидаемый переворот по примеру Скандинавии, где за хранение сбережений нужно доплачивать, наконец, добрался до Эстонии, поскольку уже в этом году банк SEB начнет взимать с коммерческих клиентов плату за хранение денег на счете, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

Например, нововведение начнет применяться к предпринимателям Пярнумаа уже с ноября, а на город Пярну одно распространилось еще в августе.

Плата берется с клиентов, на счетах которых в течение долгого времени хранится более миллиона евро, не требующихся для повседневной экономической деятельности. На сбережения наложена плата за обслуживание в размере 0,4 процента в год с каждого миллиона.

Luminor, LHV и Swedbank сейчас вводить плату не планируют, хотя шестимесячный Еврибор уже четвертый год подряд находится в минусе и в этом году побьет новый негативный рекорд.

В полном объеме материал читайте на ERR.

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