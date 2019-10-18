Бухгалтер мэрии годами присваивала городские деньги при помощи фиктивного настройщика фортепьяно

В четверг судья в порядке согласительного производства подтвердил судебное решение в отношении бывшего бухгалтера городского Департамента финансов Майе Яллай.

Обвинявшаяся в мошенничестве Яллай заключила соглашение с прокурором Алларом Нису, и ей было назначено условное наказание. Вдобавок она должна будет в течение двух месяцев находиться под электронным надзором. На заседании суда был удовлетворен и гражданский иск горуправы Вильянди, и теперь Яллай предстоит вернуть в городскую казну всю сумму, которую она перевела в свои карманы.

По словам прокурора, следствие не выявило у Яллай прямых сообщников, но по тому же уголовному делу наказание было вынесено ещо одному лицу.

«Вина подозреваемого была небольшой, поэтому прокуратура закрыла уголовное дело против него по соображениям целесообразности», - сказал Нису. Это лицо должно заплатить 450 евро компенсации городу и 850 евро - государству.

Перед судебным заседанием Майе Яллай призналась изданию Sakala, что искренне сожалеет о свем поступке. Также она заверила суд, что назначенное наказание отвадит ее от подобных поступков в дальнейшем.

Тем не менее, это не первый случай, когда ее привлекли к ответственности за присвоение чужой собственности. 9 июля 2014 года Яллай была наказана за то, что работая кассиром, злоупотребляла полномочиями, подделывала документы, оформляла проездные льготы и делала выплаты. Тогда в здании суда Выру ее приговорили к одному году условно.

На вопрос, были ли найдены недочеты в системе контроля Департамента финансов горуправы Вильянди, прокуратура ответила отрицательно. «Майе Яллай совершала свое преступление в течение нескольких лет и в небольших суммах относительно городского бюджета, поэтому преступление не было раскрыто сразу же», - сказал Аллар Нису.

12 сентября прошлого года возникло подозрение, что бухгалтер горуправы в течение трех последних лет выплатила 33 087 евро из бюджета школы Якобсони настройщику фортепиано, который якобы работал по договору, но в действительности не существовал. В период с 2015 по 2018 год Яллай перечисляла на счет своего близкого родственника суммы от 70 до 700 евро.