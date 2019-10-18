Пт, 18.10.2019
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  • Бухгалтер мэрии годами присваивала городские деньги при помощи фиктивного настройщика фортепьяно

Бухгалтер мэрии годами присваивала городские деньги при помощи фиктивного настройщика фортепьяно

Получившая от горуправы Вильняди обманом 33 087 евро при помощи несуществующего настройщика фортепьяно Майе Яллай должна будет вернуть деньги городу в полном объеме. Кроме того, суд назначил ей наказание в виде двух лет и восьми месяцев условного тюремного срока, пишет Sakala.

В четверг судья в порядке согласительного производства подтвердил судебное решение в отношении бывшего бухгалтера городского Департамента финансов Майе Яллай.

Обвинявшаяся в мошенничестве Яллай заключила соглашение с прокурором Алларом Нису, и ей было назначено условное наказание.  Вдобавок она должна будет в течение двух месяцев находиться под электронным надзором. На заседании суда был удовлетворен и гражданский иск горуправы Вильянди, и теперь Яллай предстоит вернуть в городскую казну всю сумму, которую она перевела в свои карманы.

По словам прокурора, следствие не выявило у Яллай прямых сообщников, но по тому же уголовному делу наказание было вынесено ещо одному лицу.

«Вина подозреваемого была небольшой, поэтому прокуратура закрыла уголовное дело против него по соображениям целесообразности», - сказал Нису. Это лицо должно заплатить 450 евро компенсации городу и 850 евро - государству.

Перед судебным заседанием Майе Яллай призналась изданию Sakala, что искренне сожалеет о свем поступке. Также она заверила суд, что назначенное наказание отвадит ее от подобных поступков в дальнейшем.

Тем не менее, это не первый случай, когда ее привлекли к ответственности за присвоение чужой собственности. 9 июля 2014 года Яллай была наказана за то, что работая кассиром, злоупотребляла полномочиями, подделывала документы, оформляла проездные льготы и делала выплаты. Тогда в здании суда Выру ее приговорили к одному году условно.

На вопрос, были ли найдены недочеты в системе контроля Департамента финансов горуправы Вильянди, прокуратура ответила отрицательно. «Майе Яллай совершала свое преступление в течение нескольких лет и в небольших суммах относительно городского бюджета, поэтому преступление не было раскрыто сразу же», - сказал Аллар Нису.

12 сентября прошлого года возникло подозрение, что бухгалтер горуправы в течение трех последних лет выплатила 33 087 евро из  бюджета школы Якобсони настройщику фортепиано, который якобы работал по договору, но в действительности не существовал.  В период с 2015 по 2018 год Яллай перечисляла на счет своего близкого родственника суммы от 70 до 700 евро.

Майе Яаллай работала бухгалтером в управе Вильянди с апреля 2013 года по сентябрь 2018 года.

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