«Мальчишки постарше говорили, что я не смогу схватиться за едущий поезд. А я хотел доказать им обратное. Я ухватился руками за вагон с углем, ногами старался оттолкнуться от движущегося поезда и залезть наверх, но ноги попали под колеса. Следующее, что помню - я на другой стороне рельс. Поезд уехал. Мальчишки убежали. Кричащий, я лежу в огромной лужи крови, вижу переломанные кости, ногти синие», - так о том судьбоносном дне, когда он потерял обе ноги, рассказывает ныне сидячий волейболист, актер и посол кампании Latvijas Dzelzceļš «Услышь, увидь, живи» Александр Ронис.

С Александром легко разговаривать. Он создает впечатление решительного, прямого и смелого человека, и у парня отличное чувство черного юмора. Возможно, именно эти качества позволили ему не воспринимать пережитую в пять лет трагедию как черную полосу, которая перечеркнула его жизнь, а делиться своим опытом, чтобы другие не допускали его ошибку - легкомыслие по отношению к безопасности вблизи рельс, пишет Русский TVNET.

«Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал скорую. Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Мне ввели обезболивающее и картинка пропала. Очнулся через три дня в больнице - в коме я встретил свой шестой день рождения, был крещен, и у меня больше не было ног. Рядом сидит мама, плачет».

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

С момента трагедии прошло 15 лет, за которые Александр научился идти по жизни без ног. Он передвигается на специальном электрическом инвалидном кресле. Александр активно занимается спортом, он - нападающий Команды Латвии по сидячему волейболу, сейчас сдает права на категорию B в единственной автошколе в Латвии SIVA, адаптированной для людей с нарушениями движения, а также снялся в нескольких фильмах (за роль в фильме Sarauj, Just! на международном фестивале короткометражных фильмов Manhattan short получил приз за лучшую роль). Между прочим, Александра можно будет увидеть и в фильме Dvēseļu putenis («Метель души»), который совсем скоро выйдет на экраны.

Мечта Александра - стать специалистом по социальной реабилитации и помогать людям интегрироваться в общество. Уже сейчас Александра приглашают и в места заключения, и в школы, и в социальные центры, чтобы он делился опытом, как преодолеть трудности, и вдохновить людей.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

«Я живой пример того, какие последствия бывают у легкомыслия. Рельсы не то место, где себя надо проявлять. Играясь с безопасностью вблизи рельс, исход может быть разным - или станешь инвалидом на всю жизнь, или окажешься на семь метров под землей», - говорит посол кампании безопасности, добавив, что необходимо учиться жить с различными обстоятельствами и преодолевать вызовы, которые мешают развиваться.

«Никто не проживет нашу жизнь за нас», - в конце беседы добавляет Александр.

«Со мной же ничего плохого не случится»

Марцис Черпинскис работает машинистом уже несколько лет и ежедневно видит, как легкомысленно и поверхностно люди относятся к безопасности вблизи железной дороги.

На вопрос, наблюдается ли такое отношение во всех возрастных группах, Марцис отвечает утвердительно. Пенсионеры, которые годами прокладывают путь от дома до огородика и назад, могут себя вести также легкомысленно, как и молодежь, уткнувшаяся в телефон, гуляя вдоль рельс.

«К сожалению, люди зачастую считают, что эти пару минут, которые необходимо подождать, пока поезд уедет, слишком дороги, чтобы ждать, и пересекают рельсы, как попало. В том числе и тогда, когда поезд приближается опасно близко, так как в умах людей укоренилась мысль, что с ними ничего плохого не случится», - говорит Марцис.

Как на железнодорожных станциях, так и в самих поездах часто звучит предупреждение: «Поезд не так легко остановить». И это правда - путь торможения для пассажирского поезда весом несколько тонн - около 400 метров, для грузового - около километра и три-четыре минуты. Стоит добавить, как бы необычно это не казалось, приближающийся поезд действительно можно не услышать - снег, шапка, капюшон, и, конечно, прослушивание музыки ощутимо приглушают шум поезда.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

«В ситуации, когда мы видим человека на рельсах, единственное, что мы можем сделать, это подавать звуковой сигнал и все зависит от того, что это за человек. Если остановится - хорошо, если продолжает идти - тогда необходимо применять резкое торможение. В прошлом году машинисты были вынуждены резко тормозить 96 раз и это позволило избежать происшествия в 66 случаях», - рассказал машинист.

«Конечно, за километр увидеть человека не так легко, поэтому, как правило, последствия столкновения человека и автомобиля трагичные и летальные. В тот момент ощущение дурное. Единственное, что можно сделать, это ждать и смотреть, что произойдет. Это все машинист, конечно, уносит с собой, проигрывает в голове разные сценарии, и все сценарии заканчиваются одинаково».

Марцис вспоминает случай, когда управляемый им поезд сбил мужчину, решившего покончить с собой. «Вижу мужчину, стоящего у рельс. Подал сигнал. Он посмотрел в направлении поезда и, когда локомотив был уже совсем близко, сделал шаг на рельсы. Поезд силой отбросил мужчину на расстояние в несколько метров. Приехали медики, но спасти его не удалось. Все, что осталось, это размазанное тело», - поделился машинист.

Одна смерть, много искалеченных жизней

Медики Службы неотложной помощи получают в год более 1500 вызовов к людям, которые пытаются покончить собой. Самому юному подростку, который пытался в этом году покончить с собой, было всего 11 лет, отняли у себя жизнь в этом году трое подростков.

Чтобы родители и подростки могли получить профилактику душевного здоровья, создан особый центр, получивший название Центр ресурсов для подростков.

Как рассказал один из представителей, детский психотерапевт и специалист по зависимостям в Детской университетской клинической больнице Нил Саксс-Константинов, клиенты центра - это молодежь, у которых трудности в школе, семье и личной жизни, и которым необходима помощь, чтобы привести в порядок ментальное здоровье.

«Душевное здоровье доставляет трудности одному из трех подростков. В Центре мы учим их, что о своем ментальном здоровье необходимо заботиться так же, как о физическом», - говорит Константинов.

ФОТО: Kitija Mīļūna / LETA

Эксперт отмечает, несмотря на то, что подростки живут якобы взрослой жизнью и сами за себя отвечают, их мозговые центры, отвечающие за безопасность, ответственные поступки, еще не развиты, что означает, что полностью винить их мы не можем.

«Поэтому нам, взрослым, необходимо найти смелые способы, как обратиться к этим молодым людям, чтобы это было не поучительным тоном, а привлекло их внимание. К сожалению, на рельсах погибает не только один человек, а ломаются жизни многих, для кого погибший был близок. Это мамы и папы, для которых в тот момент пропадают все планы на будущее и надежды. Часто после такой утраты просто невозможно прийти в себя, в своей практике я встречаю друзей погибших, которые не могут спать по ночам, и из-за случившегося их и самих преследуют психические нарушения, например, тяжелая депрессия. Это не только вопрос безопасности, но и здоровья общества», - говорит он.