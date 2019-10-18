Главы ЕС и Британия договорились об условиях Брекзита

По словам премьер-министра Юри Ратаса, достигнутая договоренность защищает права граждан Европейского союза и придает уверенности предпринимателям. «Хотя по-прежнему очень печально то, что наш хороший партнер, Великобритания, хочет уйти из Европейского союза, это был их выбор. Наше твердое предпочтение заключается в том, чтобы выход произошел в соответствии с договором, именно ради этого прилагались все усилия и достигались компромиссы», - сказал Ратас. «Договор о выходе защищает права 27 стран ЕС, в том числе Эстонии. Важно, что в Ирландии не будет сухопутной границы, но в то же время единый рынок ЕС будет защищен, а предпринимателям будет гарантирована равная конкуренция», - добавил премьер-министр.

Ратас отметил хорошую работу Мишеля Барнье, возглавлявшего переговоры со стороны ЕС, председателя Европейского совета Дональда Туска и председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и их усилия по достижению соглашения.

После заключения договора о выходе можно будет, по словам Ратаса, начать работу по определению будущих взаимоотношений. «Британцы останутся нашими союзниками, с которыми в будущем мы хотим построить тесные дружеские отношения. Наша цель – это амбициозный договор о свободной торговле, который обеспечивает равную конкуренцию для наших предпринимателей», - сказал премьер-министр.

Европейский союз дал договору о выходе свое принципиальное одобрение и ждет теперь следующего шага от Великобритании, которым будет голосование в британском парламенте. После этого и Европейский союз сможет двигаться дальше с процессом ратификации договора, чтобы он мог вступить в силу 1 ноября.