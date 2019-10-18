Фото: в Нарве гимназисты устроили бал, как в молодости Пушкина

Директор Нарвской ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова рассказала, что бал для гимназистов проводится в Нарве уже более 30 лет. В прошлом его устраивала школа Паю, но десять лет назад в ней закрылась гимназическая ступень, и этим занялась Ваналиннаская школа, которая как раз располагается в здании XIX века.

В школе Паю продолжают проводить ежегодные балы для четвертых-шестых классов.

Каждый год бал гимназистов проводится 19 октября или в один из ближайших к этой дате дней: 19 октября 1811 года открылся Царскосельский лицей, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин. В этом году исполнилось 220 лет со дня рождения поэта, поэтому нарвский бал был посвящен его произведениям и его времени.

На бал собрались ученики нарвских гимназий, гости из Кивиыли, а также впервые старшеклассники из российского Кингисеппа. В какой-то степени бал можно назвать реконструкцией: здесь были те танцы и те игры, которые на самом деле исполнялись на балах XIX века.

“Наша цель - окунуть ребят из разных школ в русскую классическую традицию”, - говорит руководитель по интересам Ваналиннаской школы Рената Мойстус.

Но кроме танцев и игр, участники бала также показывали сценки из произведений Пушкина, пели, играли на фортепиано. Изначально бал задумывался для 10-классников, но, по словам Ренаты Мойстус, в этой году на нем уже два десятка 12-классников, которые приходят на бал во второй или даже в третий раз.

“Все танцы на балах по традиции строились так, чтобы постоянно менялись партнеры. И им от этого легко, не страшно танцевать - а танцевать ведь никто не умеет”, - раскрывает секрет популярности бала Рената Мойстус.

Как рассказала учитель русского языка Ваналиннаской школы Наталья Буйницкая, гимназисты этой школы готовятся в балу более основательно, затем помогают учить танцы гостям. Перед балом проходят три репетиции для нарвских гимназистов, а в другие города отправляют видео с этих репетиций.

“Двенадцатый класс чувствует себя уже свободно, но вот мы дали слово 10-классникам, и они немного перепугались, - замечает Наталья Буйницкая. - Но этот опыт им всё равно нужен”.