Кайдо Леэсманн установил мировой рекорд и завоевал золото чемпионата Европы

Кайдо Леэсманн в соревнованиях ветеранов в возрастной категории 50+ сумел показать рекордный вес в 311 килограммов и завоевал золотую медаль. Серебро и бронза достались шведам, Микаэлю Ялдефорсу и Роберту Блуму.

"Ставил себе задачу набрать вес в 325 килограмм, но, к сожалению, допустил техническую ошибку и нога, как говорится, "поехала". Однако, естественно, горд и установленным мировым рекордом, который я установил во второй попытке", сказал счастливый Леэсманн.

Другой представитель Эстони, Рауль Рандмяэ, показал в возрастной категории 70+ сумму в 125 килограмм и также завоевал золотую медаль.