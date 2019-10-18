Пт, 18.10.2019
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Кайдо Леэсманн установил мировой рекорд и завоевал золото чемпионата Европы

Кайдо Леэсманн

ФОТО: Erakogu

В Финляндии прошел чемпионат Европы по тяжелой атлетике в дисциплине "жим лежа" среди ветеранов. Эстонские спортсмены Рауль Рандмяэ и Кайдо Леэсманн завоевали золотые медали, передает Postimees.

Кайдо Леэсманн в соревнованиях ветеранов в возрастной категории 50+ сумел показать рекордный вес в 311 килограммов и завоевал золотую медаль. Серебро и бронза достались шведам, Микаэлю Ялдефорсу и Роберту Блуму.

"Ставил себе задачу набрать вес в 325 килограмм, но, к сожалению, допустил техническую ошибку и нога, как говорится, "поехала". Однако, естественно, горд и установленным мировым рекордом, который я установил во второй попытке", сказал счастливый Леэсманн.

Другой представитель Эстони, Рауль Рандмяэ, показал в возрастной категории 70+ сумму в 125 килограмм и также завоевал золотую медаль.

Всего на ЧЕ в Финляндии участвовало 273 спортсмена.

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