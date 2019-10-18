Финны выкупили загнувшийся эстонский стартап

Стартап Shipitwise начал работу в 2015 году, привлек в качестве инвестиций полмиллиона евро, а в июле этого года закрылся.

Сначала компания пыталась организовывать международную доставку посылок при помощью собственного программного решения, а затем начала предлагать это программное обеспечение другим компаниям.

Ныншние акционеры Shipitwise Олари Мийтер, Александр Гансен и другие в результате слияния двух фирм будут владеть примерно 25 процентами Speys. Сотрудники с опционами получат отдельные паи в компании. Речь идет о т.н сделке, основанной на акционерном капитале: это означает, что ни нынешний учредитель, ни инвестор не снимают деньги по отдельности, а все становятся акционерами в новой фирме.