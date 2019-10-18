Финны выкупили загнувшийся эстонский стартап

Финская компания Speys, предлагающая логистические услуги, приобрела активы, сотрудников и клиентские контракты эстонского стартапа Shipitwise, прекратившего свою деятельность этим летом, пишет Postimees.
Стартап Shipitwise начал работу в 2015 году, привлек в качестве инвестиций полмиллиона евро, а в июле этого года закрылся.
Сначала компания пыталась организовывать международную доставку посылок при помощью собственного программного решения, а затем начала предлагать это программное обеспечение другим компаниям.
Ныншние акционеры Shipitwise Олари Мийтер, Александр Гансен и другие в результате слияния двух фирм будут владеть примерно 25 процентами Speys. Сотрудники с опционами получат отдельные паи в компании. Речь идет о т.н сделке, основанной на акционерном капитале: это означает, что ни нынешний учредитель, ни инвестор не снимают деньги по отдельности, а все становятся акционерами в новой фирме.
Один из основателей Shipitwise Александр Гансен по результатам сделки станет главой отдела оцифровки Speys. У финского предприятия Speys в Эстонии зарегистрирована дочерняя фирма, которая находится в Тартумаа. В ней сейчас работает шесть человек. У Shiptwise, под данным Коммерческого регистра, работников нет.