Жители Эстонии проведут осенние каникулы в Турции и на Тенерифе

Комментируя рейтинг направлений на школьные каникулы, специалист по маркетингу туристического бюро Go Travel Эпп Пийр-Рийкоя констатировала, что выбор чаще всего обусловлен теплым климатом, однако в части путешествий с детьми важны и другие факторы. «Кроме теплого климата, важную роль играют также короткое время перелета, низкий уровень цен и возможности совместного проведения времени на месте, - отметила Пийр-Рийкоя. – Естественно на выбор направления влияют также личные опыт и предпочтения. Так, например, многие семьи после первого приятного отпуска в Турции приезжают туда затем каждый год. Примерно столько же семей, которые пытаются каждый отпуск открывать для себя что-то новое – один год это снорклинг в Египте, другой – посещение природных парков Канарских островов или знакомство с кухней Греции».

На основании отзывов клиентов мы можем сделать вывод, что Турция привлекает, прежде всего, своими ориентированными на семейный отдых отелями. «Там есть очень хорошие отели, в которых предлагается все – от подогрева бутылочек до аренды колясок и услуг няни. Детей школьного возраста, безусловно, привлекают аквапарки и активные развлекательные программы. В некоторых отелях имеются даже собственные зоопарки и парки развлечений».

Тенерифе входит в число излюбленных мест классического семейного отдыха прежде всего потому что предоставляет развлечения для всех возрастных групп. «На Тенерифе хорошие условия для различных водных увлечений, в т.ч. ныряния с аквалангом, наблюдения за дельфинами и китами. Среди школьников пользуются популярностью различные национальные и тематические парки».

В Греции, по словам представителя Go Travel, привлекают приятный климат, интересная еда и широкий выбор туристических целей: «Из греческих островов самым популярным является Крит, где люди арендуют автомобиль, складывают корзину для пикника и отправляются вместе с семьей постигать остров».

Пийр-Рийкоя с сожалением констатирует, что те, кто прямо сейчас хотели бы приобрести тур на осенние каникулы с хорошим соотношением цены и качества, уже опоздали. «Мы рекомендуем бронировать рейс как минимум за полгода, так как тогда выбор отелей наиболее широк, а уровень цен весьма умерен. Дополнительным плюсом раннего бронирования является и то, что за рейс при желании можно платить несколькими частями. В этом случае ко времени вылета все будет уже выплачено, и можно без проблем отправляться в отпуск».