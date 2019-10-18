Эстонский спортсмен побил рекорды в 20-кратном ультратриатлоне

В формате дневного 20-кратного ультратриатлона официальный рекорд принадлежит Норберту Люфтнеггеру и составляет 241:36.45. Рекорд Ратасеппа в 20-кратном ультратриатлоне установлен в прошлом году в том же месте, на Канарских островах, где проходит и нынешний 40-кратный ультратриатлон, организованный самим спортсменом. В прошлом году Ратасепп показал время 238:52.34, но рекорд прошлого года, как и достижение нынешнего сезона не будут зарегистрированы как официальные достижения ввиду того, что организация IUTA, которая и выполняет роль регистратора рекордов, признает только те достижения, которые были установлены на официальных соревнованиях. Ратасепп проходит дистанцию 40-кратного триатлона самостоятельно, посколько в мире нет первенств в похожем формате и похожих условиях, передает Postimees.