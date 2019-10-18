Пт, 18.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Попадались банкоматы этой фирмы во время путешествий? Старайтесь обходить их стороной

Попадались банкоматы этой фирмы во время путешествий? Старайтесь обходить их стороной

Банкомат иллюстративный.

ФОТО: Gareth Fuller/PA Wire/PA Images

В последнее время на улицах многих европейских городов стали появляться банкоматы Euronet, которые чаще всего устанавливают в местах скопления туристов, пишет Geenius.

На первый взгляд, хорошо, когда у вас есть возможность снять наличные без продолжительных поисков банкомата, но в случае с автоматами Euronet следует учитывать, что с пользователя банковской карточки возьмут довольно высокие комиссионные, а курс валют будет очень невыгодным, поэтому разумнее снимать деньги в банкоматах местных банков.

Так, Travelling Claus пишет, что при снятии наличных в банкомате Euronet вы можете потерять до 15 процентов от снимаемой суммы. Например, при снятии 200 евро вам придется заплатить 15 евро комиссионных, и для кого-то этом может стать неприятным сюрпризом, потому что найти информацию о том, какую именно сумму придется заплатить за оказанную услуги, довольно проблематично.

Читайте статью полностью на Geenius.

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