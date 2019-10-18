Попадались банкоматы этой фирмы во время путешествий? Старайтесь обходить их стороной

На первый взгляд, хорошо, когда у вас есть возможность снять наличные без продолжительных поисков банкомата, но в случае с автоматами Euronet следует учитывать, что с пользователя банковской карточки возьмут довольно высокие комиссионные, а курс валют будет очень невыгодным, поэтому разумнее снимать деньги в банкоматах местных банков.

Так, Travelling Claus пишет, что при снятии наличных в банкомате Euronet вы можете потерять до 15 процентов от снимаемой суммы. Например, при снятии 200 евро вам придется заплатить 15 евро комиссионных, и для кого-то этом может стать неприятным сюрпризом, потому что найти информацию о том, какую именно сумму придется заплатить за оказанную услуги, довольно проблематично.