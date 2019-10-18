Будем знакомы: это самая разыскиваемая в Эстонии преступница

7 мая 2018 года Харьюский уездный суд приговорил Кристи Амберг к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Согласно приговору, ей не придется реально сидеть в тюрьме, если в течение трех лет она не совершит нового умышленного преступления и будет исполнять требования, предъявляемые ей уголовным опекуном.

Условия наказания предусматривают, что она должна жить по конкретному адресу и регулярно приходить к своему криминальному надзирающему. Если она захочет уехать из дома на срок больше 15 дней или из Эстонии, ей нужно получить разрешение. Амберг условия уголовного надзора не исполняла, а потому была объявлена в розыск.

Суд признал Кристи Амберг виновной в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах. Согласно предъявленному обвинению, с июля по сентябрь 2017 года она приобрела в Таллинне 10-15 граммов амфетамина, покупала раз в неделю 1-10 граммов кокаина, и раз в неделю брала по 50 миллиграммов GHB. Полученные наркотики Амберг перепродавала.

Полиция задержала Кристи Амберг 21 сентября 2017 года в Таллинне на площади Вабадузе у автобусной остановки «Каарли». При себе у нее нашли кокаин, амфетамин, GHB и марихуану.

По информации Европола, в последние десятилетия доля женщин в преступности увеличилась. Научные исследования показывают, что развитие технологий и изменения социальных норм оказали влияние и на преступный мир.

Европол начал кампанию, в которой участвует 21 страна Европейского союза, в том числе, и Эстония. Каждая принимающая участие страна выбрала одну наиболее разыскиваемую женщину-преступницу. Их фотографии и описание преступлений опубликовали на сайте организации. Если кто-то видел изображенных на фотографиях людей, при помощи линка на сайте могут передать информацию полиции.