Михаил Кылварт: мне неловко за Петербургское шоссе, но денег на ремонт нет

Отвечая в четверг на соответствующий вопрос члена Таллиннского горсобрания Марта Калласа (EKRE), Михаил Кылварт признался, что Петербургское шоссе точно не является поводом для гордости, передает Rus.ERR.

«Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция», - констатировал мэр, добавив, что в следующем году город будет дополнять бюджетную стратегию и пересмотрит возможности ремонта шоссе.