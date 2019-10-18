Пт, 18.10.2019
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  • Михаил Кылварт: мне неловко за Петербургское шоссе, но денег на ремонт нет

Михаил Кылварт: мне неловко за Петербургское шоссе, но денег на ремонт нет

Петербури-теэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В бюджетной стратегии Таллинна на 2020-2023 годы на приведение в порядок Петербургского шоссе не предусмотрено ни цента.

Отвечая в четверг на соответствующий вопрос члена Таллиннского горсобрания Марта Калласа (EKRE), Михаил Кылварт признался, что Петербургское шоссе точно не является поводом для гордости, передает Rus.ERR.

«Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция», - констатировал мэр, добавив, что в следующем году город будет дополнять бюджетную стратегию и пересмотрит возможности ремонта шоссе.

«Мы по-прежнему надеемся на государственное финансирование, ведь мы имеем дело с трассой, имеющей не только городское, но и государственное значение», - добавил мэр, отметив, что речь идет о серьезной инвестиции - приведение в порядок Петербургского шоссе обойдется в 40 млн евро.

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