Пт, 18.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • В аварии близ Таллинна пострадали два человека

В аварии близ Таллинна пострадали два человека

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

В пятницу, 18 октября, в первой половине дня при столкновении двух автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту близ Таллинна в Харьюмаа пострадали два человека.

В 11:47 в полицию поступил вызов на 12-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись два автомобиля и пострадали два находившихся в них человека, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Скорая помощь на месте занимается пострадавшими.

В районе аварии в обоих направлениях перекрыто по одной полосе движения, полиция регулирует движение.

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