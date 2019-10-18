В аварии близ Таллинна пострадали два человека

В 11:47 в полицию поступил вызов на 12-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись два автомобиля и пострадали два находившихся в них человека, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.